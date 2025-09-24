Más investigación para superar el cáncer

Creado: Actualizado:

La investigación es uno de los objetivos principales para poder llegar a doblegar al cáncer, y más aun cuando destaca por ser el problema sanitario más importante en el mundo y la primera causa de muerte en España desde 2023. Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida, aunque es muy posible que esa comparativa meramente estadística se desplace hacia la proporción menos favorable. El aumento en la esperanza de vida y la mayor presencia íntima de factores ambientales, generados para satisfacer los anhelos del desarrollo, pero contrarios al funcionamiento vital de las células, inciden con mayor virulencia sobre nuestra especie con el paso del tiempo.

Las cifras que ofrecen los responsables de la sanidad, y que afloran en los medios de comunicación a cada instante, no solamente pregonan números preocupantes, como los más de 290.000 nuevos diagnosticados en España en el año 2024, sino que advierten de que la secuencia temporal se proyectará en aumentos sensibles hasta alcanzar valores cercanos a los 320.000 al finalizar esta década. En el cambio de escala, para la provincia de León, en ese mismo año, el número total de nuevos afectados fue de 3.464, de los que 2.023 fuero hombres y 1.441 mujeres, con una tasa de 774 afectados por cada 100.000 habitantes, la cuarta provincia con mayor impacto al considerar este indicador de comparación relativa.

Impulsar la investigación en cáncer debe ser una prioridad para toda la sociedad, con la finalidad de conseguir procedimientos preventivos que se anticipen a la manifestación patente de los tumores, lograr mejores diagnósticos en cualquiera de los tipos de expresión oncológica, desde los más frecuentes, por el hecho de afectar a un elevado número de personas, hasta los considerados dentro del grupo de las enfermedades raras, porque la equidad es uno de los principios que debe prevalecer y uno de los desafíos obligados ante nuestra sociedad.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene el reto de conseguir superar el 70% de supervivencia en cáncer en el año 2030 y, para ello, la investigación tiene un papel determinante, pero solo podrá avanzar hacia dicho objetivo si está centrada en el paciente.

Por esa razón en la AECC se les ha incluido en ese proceso e incorporado como voz esencial en el proyecto “Patient Advocacy”, que tiene como finalidad prioritaria la defensa del paciente, enfocado en apoyar, representar y empoderar a los pacientes y sus familiares, asegurando que sus derechos y necesidades sean escuchados y respetados dentro del sistema de salud para obtener una atención de calidad.

Se contará con los pacientes oncológicos en los procesos de selección y seguimiento de proyectos de investigación en cáncer para que los investigadores cuenten con sus opiniones y recomendaciones. La investigación con enfoque en el paciente tiene un impacto directo en la salud pública, ya que influye en el diseño de tratamientos, políticas sanitarias y estrategias de prevención.

En la actualidad la asociación contra el cáncer impulsa la mayor red de investigación con impacto real en los pacientes y en todas las fases de la enfermedad, integrada por 2.300 científicos, distribuidos en 146 centros especializados de 38 provincias.

Hasta diciembre de 2025 la Asociación Española Contra el Cáncer tiene destinados en sus presupuestos más de 140 millones de euros como dotación económica para invertir en 750 proyectos de investigación. Concretamente en nuestra provincia, el convenio entre la Universidad de León y la Junta Provincial de la Asociación, mantiene el soporte económico de varios proyectos de cuatro años de duración, para investigación predoctoral, insertados en laboratorios y departamentos que participan en temas oncológicos especializados de programas nacionales e internacionales.

Desde la incorporación de estas ayudas en 2015 se han invertido 1.200.000 €, con resultados muy bien recibidos en el mundo científico especializado en el abordaje del estudio de diferentes tipos de cáncer, validos para progresar en la detección, o el tratamiento de tumores. Además, se destina para el capítulo de investigación de nivel nacional, a través de la Fundación Científica de la Asociación, el 18% de los ingresos anuales que recibe la Junta Provincial por los socios, donativos, eventos desarrollados y colaboraciones sociales.

Todo ello representa una partida económica total desde la sede de León durante el año 2024 de 327.000 € para invertir en la financiación de la investigación contra el cáncer, lo que supone aproximadamente el 21% de los ingresos en la provincia.

A nivel de todo el país y durante el pasado año 2024 se han conseguido 366 avances de investigación contra el cáncer, lo que supone un resultado esperanzador cada día, y se estima que en el presente año la cifra podrá ser similar.

Sin el apoyo y la sensibilización de la sociedad sería imposible impulsar el tejido de esa red de investigadores con centenares de proyectos. Por eso es fundamental visibilizar los avances en oncología y así conseguir en torno a ella un compromiso de toda la ciudadanía.

Avances tan significativos como la estimulación del sistema inmunitario del paciente para que reconozca y ataque solamente a las células cancerosas; los progresos genéticos que permiten identificar las mutaciones que causan el cáncer y el diseño de tratamientos dirigidos a esas alteraciones; las pruebas analíticas de líquidos corporales para detectar con suficiente antelación las células o ADN tumoral; las vacunas que activan el sistema inmunitario para combatir el cáncer ya existente en el organismo; las terapias dirigidas con fármacos que se conducen específicamente a celulas tumorales, aumentando en eficacia y reduciendo los efectos secundarios; la utilización de nanopartículas y materiales que transportan fármacos de forma directa y gran precisión; la inserción de material genético en las células para corregir las mutaciones causantes del cáncer; y todas las herramientas clave para la prevención, como el test de sangre oculta en heces contra el cáncer colorrectal, son varios de los logros en investigación que han permitido prolongar la vida a muchos pacientes de cáncer y continuar mirando hacia el futuro con esperanza.