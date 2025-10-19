Creado: Actualizado:

Cuando el pasado martes 14 de octubre se comunicó a la CNMV que sólo el 1.1 % de los accionistas minoritarios había aceptado la OPA, a ninguno de nosotros nos sorprendió. Este dato, tan expresivo y contundente demostraba con hechos lo que algunos llevábamos tanto tiempo proclamando a los cuatro vientos a quien nos quería escuchar: que esta OPA Hostil no tenía sentido ni para los accionistas, ni para los clientes, ni para los empresarios, ni para las familias, ni para tantos y tantos leoneses que se nos acercaban preocupados para mostrarnos su apoyo y su aliento.

A lo largo de todo este dilatado proceso (¡más de 17 meses!) una de las prioridades de Banco Sabadell y de Sabadell Herrero ha sido velar por la transparencia en la información facilitada los accionistas. Siempre a través de datos contrastables, el Consejo de Administración de nuestra entidad ha intentado explicar reiteradamente en sus informes las razones por las que consideraba que lo mejor para los accionistas era no aceptar la oferta. Y así lo hemos tratado de hacer con rigor y respeto. Por eso tampoco nos ha sorprendido el que, a lo largo de los últimos meses, empresarios de todos los sectores y tamaños, asociaciones, patronales, colegios profesionales, y un largo etcétera nos apoyasen de forma inequívoca, arropándonos con su cercanía y haciéndonos sentir que nuestro esfuerzo y nuestra historia merecía continuar. A pesar de que en todos estos procesos los Equipos —todos esos leoneses excepcionales que tengo la inmensa suerte de liderar— pasamos por momentos buenos y no tan buenos, el poder constatar en la tarde de este pasado jueves que habíamos conseguido la meta, nos llenó de una gran sensación del deber cumplido. Del deber cumplido y de la responsabilidad por seguir tratando de hacer las cosas lo mejor que sabemos y podamos. Siempre prefiero mirar al futuro. El pasado nos sirve para aprender, pero el hoy y el mañana nos impulsa con humildad para ser mejores gracias a lo aprendido. Me gusta pensar que todo lo vivido constata que Banco Sabadell es y seguirá muchos años siendo un actor clave en el sector financiero español y por supuesto Sabadell Herrero en el leonés; y también un pilar estratégico en la financiación de las empresas, de los particulares y de todas aquellas iniciativas que son valiosas para León. Nuestra proximidad con el cliente y nuestra implicación con el territorio han sido claves para que esta OPA Hostil no haya salido adelante y lo seguirán siendo en el futuro. El pasado viernes pude disfrutar de la alegría de mucha gente al conocer el final de este proceso, pero permitirme que me quede con la mirada de orgullo de mis compañeras y compañeros; gente buena y buena gente con la que he tenido la suerte de luchar durante todos estos meses. Si, el resultado nos ha alegrado, pero no nos ha sorprendido. Me he preguntado mientras escribía estas líneas ¿con qué sentimiento me quiero quedar de todo este proceso? Pues es sencillo: el de gratitud. Gracias accionistas, porque sin vuestra confianza y apoyo habríamos desaparecido. Gracias a todos los agentes sociales, económicos, políticos y empresariales que nos habéis apoyado creyendo en nuestro proyecto de futuro, sólido y claro. Gracias a todo el equipo humano de Sabadell Herrero que ha demostrado una vez más su capacidad de superar todas las dificultades que se ha ido encontrando, para así seguir generando valor y prosperidad en León. Gracias a los medios de comunicación, por haber recogido objetivamente las informaciones, las cuales sin duda han calado en la sociedad. Gracias a todos. Ahora nos toca con humildad y esfuerzo convertir el agradecimiento en trabajo siempre en pro de este León al que nos debemos y por el que tanto esfuerzo ha merecido la pena.