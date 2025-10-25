Creado: Actualizado:

Caja España, éxito y fracaso (Duerna 2025) es el tercer libro de una serie que, sobre las cajas de ahorros, nos propusimos escribir hace más de diez años. El primero de ellos fue el publicado con el título Yo trabajé en Caja España (Duerna, 2021) en el que se relata nuestra experiencia profesional durante los años en los que trabajamos en la referida entidad. El segundo libro, titulado Las Cajas de Ahorros: desde su fundación hasta su desaparición (Eolas, 2022), recoge cronológicamente los diferentes períodos, etapas y fases que recorrieron estas entidades, desde su fundación hasta su desaparición, prestando especial atención al proceso de su desaparición al analizar con detalle tanto sus causas, causantes y culpables, como al dejar constancia de los casos más mediáticos, señalando el caso Bankia como paradigma del desaguisado, sin olvidar los de las Cajas de Castilla y León, aquellos que el 15 de noviembre de 2011 fueron denunciados ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el entonces coordinador regional de Izquierda Unida, José María González Suárez.

Si en el primero de los libros se expusieron una serie de vivencias personales y en el segundo se abordó el proceso histórico de la desaparición de las cajas de ahorros en España, en éste se pretende dar a conocer la breve existencia por la que transcurrió un gran proyecto de empresa que nació de la mano de unos excelentes profesionales, como así lo habían acreditado en el ejercicio de sus responsabilidades al frente de las cajas de ahorros que dirigieron, y que conocían bastante bien los principios, valores y fines que las caracterizaban; mientras que, por el contrario, feneció por la incompetencia y escasa profesionalidad de otros gestores que se mostraron ajenos a esos principios, valores y fines, a la vez que desprovistos de la necesaria ejemplaridad para el ejercicio de sus funciones.

Caja España, éxito y fracaso, es la expresión más acertada de las dos caras de una misma moneda. Los dos momentos por los que transcurrió la corta vida de Caja España: un primer momento, el del éxito, como fue su trabajosa constitución y primeros años de existencia; y un segundo momento, el del fracaso, como fueron los años que la condenaron a su desaparición. El título se complementa con un subtítulo expresado con tres palabras: fundación, evolución y defunción. Una locución que, de manera concisa y precisa, compendia el contenido de la obra. El término fundación —crear— se refiere al periodo que va desde el inicio del proceso de gestación de la nueva caja de ahorros hasta el de su constitución. El término evolución —desarrollar— comprende el periodo que se extiende desde su nacimiento hasta su ocaso. Y por lo que respecta al término defunción —finiquitar— se alude con él al periodo en el que se llevaron a cabo las negociaciones con Unicaja para su fusión por absorción, cuyo proceso concluiría con la desaparición de la institución castellano y leonesa. El libro se estructura en ocho capítulos. En el primero de ellos se explica lo que se entiende por El origen de Caja España, habiendo acudido a sus más profundas y alejadas raíces en el tiempo. En el segundo capítulo se expone lo que es conocido por El momento histórico en el que surge la nueva entidad de ahorros. El capítulo tercero está dedicado a la que es considerada como la primera etapa de la corta vida que tuvo Caja España denominada Gestación y que, como su propio nombre indica, fue la etapa de preparación y elaboración del proceso de fusión de la nueva caja de ahorros. En el capítulo cuarto se aborda la segunda etapa en el devenir de Caja España, a la que se ha dado el nombre de Nacimiento, donde se hace un recorrido por los primeros pasos de la Caja: primer consejo de administración, primer director general, primera junta directiva y primera asamblea general. El quinto capítulo está dedicado a estudiar la que fue la tercera etapa, siendo identificada con el término Desarrollo, la cual es dividida en dos fases, la primera conocida como fase de Crecimiento, y la segunda por fase de consolidación. El capítulo sexto se centra en la cuarta etapa de Caja España a la que se ha dado el nombre de Decadencia, y que, como la anterior, también se divide en dos fases: una primera llamada fase de Dilapidación y una segunda que recibe el nombre de Debilitamiento. En el séptimo capítulo se repasa la quinta y última etapa de Caja España, la de su Defunción, siendo así identificada. Esta etapa se divide también en dos fases: una primera denominada Agonía y otra segunda llamada Fallecimiento. Y, finalmente, en el capítulo octavo se analiza la OBS y el Monte de Piedad. Dos instituciones que, con ciertas dificultades, consiguieron sobrevivir a la caja de ahorros. El texto del libro —un total de 1.064 páginas—, en el que se insertan 51 cuadros y 3 gráficos, se completa con dos reflexiones, cuatro conclusiones finales, 49 anexos y una bibliografía que incluye fuentes institucionales, fuentes online y otras fuentes como la prensa escrita y revistas objeto de consulta. El libro es el resultado de un estudio intenso y extenso, en el que la información y la documentación han sido las principales fuentes de investigación. En cuanto a la documentación, se acudió a donde estaba depositada, agradeciendo su consulta a los que nos permitieron el acceso a la misma. Y sobre la información, se recurrió a algunos de los protagonistas de esta historia, por eso, a quienes se pusieron al teléfono, a quienes contestaron los emails y a quienes nos atendieron personalmente, nuestro más sincero agradecimiento. En suma: un libro en el que se expone la verdad de los hechos, la verdad de los documentos, la verdad sin adjetivos ni adverbios.