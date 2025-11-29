Hasta Palat del Rey, recuerdo y recorrido

Creado: Actualizado:

San Salvador de Palat del Rey, en su reestreno, acogerá estatuas hoy ubicadas en San Marcos y otras en la Catedral, que coincidirán, o ésta es la razón del traslado provisional, con La Piedad de Carmona, en su 275 aniversario. Pasado lo coyuntural el obispado manejará la iglesia como adjunto al Museo Diocesano…

No sin parcheos, excavaciones y restauraciones: «Ahí ha estado Palat viendo pasar el tiempo», y también, de modo cotidiano, gentes que iban de aquí y para allá, de una plaza, la cubierta que decíamos los de antes, a la Mayor, donde se nos ofrecía, en mercado al descubierto productos leoneses, hoy también foráneos. Esto como cotidiano. Todo nuestro patrimonio, el leonés, «fiat voluntas tua», de la Junta autonómica, controlado desde distinta figuras institucionales, y por lo tanto también de Palat del Rey; otra cosa es que sea conservado a satisfacción leonesa y dominando nosotros el tema. Pues bien, a partir de la noticia surgida de que de Palat, bajo el dominio del obispado legionense, se va a hacer aprovechamiento de la citada iglesia, desacralizada, retomo recuerdos, retazos y de paso muestro mi parecer, sencillo, pero vivido. Surge en la memoria cerebral, y algo en disco duro «externo», por qué no decirlo, aquello que nos prometíamos en torno a un Museo de la Semana Santa Leonesa, no sin intervención eclesial, naturalmente, con razón religiosa (cosa distinta es la apropiación patrimonial, uso y disfrute final ), que se ubicó por decisión del obispado legionense en el Seminario San Froilán, en la Plaza de Regla. Pero eso sí, con la primacía de Diocesano y… «de la Semana Santa», cual coletilla, que sin ser peyorativa, marca otra dependencia y propiedad. Ahora la Junta, dominante, como controladora del patrimonio, y sin que el gran público sepa a quién se le ocurrió la idea, suelta amarras del templo mozárabe, ya desacralizado y con corta experiencia en exposiciones tipo museo, pero no tal. Así, dicen, puede pasar a albergar patrimonio artístico sacro; y funcionará ¡como adjunto! al Museo Diocesano…, controlado por el obispado. En la memoria, de cuando acogía fieles y observadores, yo al menos tengo la de un oscuro interior, un templo lúgubre, durante el uso sacro por los Jesuitas, y abierto al culto como parroquia, denominado como San Salvador de Palaz del Rey. En el que, en lo humano, no siempre éramos conscientes de que pisábamos historia medieval y romana. Ubicado como estaba el templo y aledaños, en terreno palaciego medieval. Un largo periplo. En nuestro hoy, de sojuzgado estatus autonómico, con la Junta controlando el patrimonio, se excavó el subsuelo, se encontraron interesantes vestigios, pero la zahorra decretada como solución, a modo de impertinente tapadera, pasó a ocultar compromisos, cubrió los hallazgos, dicen que previa documentación de los mismos. Se trataba, entre otros restos, los de pura historia leonesa. Pues bien, en el subsuelo de la iglesia, la que hemos conocido, la actual, conserva claros indicios, cimentación y más, de la iglesia mozárabe primitiva que formó parte de monasterio que Ramiro II creó para su hija Elvira. Adyacente, o formando parte de éste, había «un campo santo», donde se acogía osamenta real, al menos de cuatro monarcas, que andando el tiempo pasarían al Panteón Real, en un templo construido, en el año 1059, por los reyes de León, Sancha, heredera del reino, y Fernando I su esposo, luego proclamado rey de León. Hoy, como reestreno de San Salvador de Palat del rey, la Cofradía Minerva y Veracruz, tercera hermandad de papones leoneses de negro hábito, dicho esto sin valoraciones extrañas, sencillamente por antigüedad, quienes, desde su proximidad, San Martín, trasladarán a Palat su Piedad de Carmona, como es conocida popularmente, pero hoy digamos como ellos anuncian: Nuestra Señora de la Piedad; tomando como acicate el 275 aniversario de la bendición de la imagen. De tal modo muestran, supongo que como no podía ser de otra manera, su sintonía con el obispo. Todo en el próximo diciembre, del 5 al 21, una quincena larga, antes de que en la Navidad 2025 puede que ya se estén cantado las costumbristas coplillas festivas, cual villancicos, en el Barrio Húmedo, no exentas de picaresca intención casi siempre, al menos antes… La noticia era hoy que el templo, sobre el cual he puesto mirada y recuerdo, va a acoger el homenaje y aniversario de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad. Excelente idea para la reapertura a una nueva etapa de exposición «museística», de imágenes en piedra, y lo que al obispado le vaya pareciendo oportuno, para que allí gane lugar y sitio.