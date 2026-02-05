120 años caminando juntos: El Diario y la Diócesis de León

Creado: Actualizado:

Cumplir 120 años es mucho más que celebrar una cifra redonda. Es haber acompañado a generaciones enteras, haber sido testigo de cambios profundos y de la vida cotidiana de una tierra y de sus gentes donde la historia y la fe cristiana han estado siempre entrelazadas. El Diario de León, desde su fundación el 3 de febrero de 1906, ha recorrido ese largo camino junto a la sociedad leonesa, convirtiéndose en un referente informativo imprescindible para recordar la historia pasada, comprender nuestra historia reciente y nuestro presente y ayudarnos a mirar al futuro con decisión y esperanza.

Hace 120 años, la diócesis de León alumbró El Diario de León. Su fundador fue Mons. Juan Manuel Sanz y Saravia, obispo de León desde 1905 hasta 1909. Escritor prolífico y hombre atento a los signos de los tiempos, supo entender la importancia de la información impresa para reflejar una realidad viva que forma parte inseparable de la historia, la fe, la cultura y la identidad de León y de esta diócesis, que ha estado y está presente en sus páginas de diversas maneras. Hoy el periódico mantiene una sección religiosa semanal, fruto del compromiso de varios sacerdotes diocesanos. Además de impulsar sus primeros pasos, la Iglesia diocesana dirigi

ó El Diario de León durante décadas, al mismo tiempo que fue objeto de información, interlocutora y colaboradora en la tarea común de servir al bien de las personas y de la sociedad hasta nuestros días. En este largo camino destaca especialmente uno de sus directores, el sacerdote diocesano don Antonio González de Lama, cuya huella permanece viva en la ciudad de León, donde un colegio y una calle llevan su nombre. Desde los primeros años del siglo XX, cuando

El Diario de León iniciaba su andadura, la vida de la diócesis ocupaba un lugar natural en la crónica local: celebraciones, acontecimientos eclesiales, iniciativas educativas y sociales, fiestas patronales, restauración del patrimonio religioso o momentos especialmente significativos de la Iglesia diocesana y universal. Todo ello formaba parte de la vida ordinaria de una sociedad en la que la fe cristiana estaba profundamente arraigada y se expresaba también en el espacio público. Merece una mención especial la portada del 30 de mayo de 1966, en la que El Diario de León informaba sobre el «Pavoroso incendio en la Catedral», con unas fotografías del suceso hoy dignas de conservar. Al día siguiente, el periódico continuó ofreciendo nuevos detalles de la tragedia. El entonces director, don Antonio González de Lama, fue testigo cercano de aquel incendio. Con el paso del tiempo, y a medida que la sociedad leonesa fue experimentando transformaciones culturales, sociales y religiosas, la presencia de la diócesis en el periódico adquirió nuevos matices. Junto a la información religiosa general, fueron ganando espacio las iniciativas de compromiso social y solidario impulsadas desde parroquias, movimientos, instituciones de vida consagrada, colegios católicos y entidades como Cáritas.

El Diario de León ha sabido recoger, en muchas ocasiones, ese esfuerzo constante de la Iglesia por estar cerca de las personas más vulnerables, por acompañar procesos de desarrollo humano y por ofrecer respuestas concretas a los desafíos de cada época. No han faltado tampoco momentos de debate o de contraste de opiniones. Forma parte de una sociedad democrática y plural que los medios de comunicación aborden con rigor las cuestiones que afectan a instituciones con presencia pública, también a la Iglesia. En ese contexto, la relación entre la diócesis de León y

El Diario de León ha sido una relación de respeto mutuo, consciente de que ambos servimos —desde ámbitos distintos— a la misma sociedad leonesa. Celebrar el 120 aniversario de este periódico es también reconocer el valor insustituible de una prensa local comprometida con la verdad de los hechos y con la cercanía a las personas. Desde los orígenes,

El Diario de León aspiraba a ser un medio que informara con veracidad, independencia y responsabilidad. Estos valores siguen siendo esenciales en un tiempo marcado por la rapidez de la comunicación digital, la sobreabundancia de información y el riesgo de la desinformación. Como obispo de León, haciendo memoria agradecida de mi predecesor Mons. Juan Manuel Sanz y Saravia, deseo manifestar mi reconocimiento por la labor realizada por

El Diario de León durante estos 120 años al servicio de la sociedad leonesa. Y, al mismo tiempo, expresar un deseo sincero: que el periódico continúe fiel a la vocación que inspiró su nacimiento, informando siempre con veracidad, honestidad y respeto a las personas y a las instituciones, contribuyendo así a una convivencia más justa, libre y solidaria. Cuando la información es veraz y responsable, se convierte en un auténtico servicio público. En ese camino, la diócesis de León seguirá estando presente, como lo ha estado durante estos 120 años, caminando junto a la sociedad leonesa y dialogando con quienes, como

El Diario de León, ayudan cada día a contar su historia y a construirla.