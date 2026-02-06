Del hospital histórico al centro de alta tecnología: la evolución del Hospital de León

Creado: Actualizado:

El director del Diario de León, Joaquin Sanchez Torné, me ha solicitado la redacción de una tribuna con ocasión del 120 aniversario del periódico. Durante estos años, el Diario ha estado presente, informando con rigor y cercanía y comprometiéndose con sus lectores, siendo un testigo privilegiado de la evolución de Leon y su provincia. Desde el ámbito sanitario, sabemos bien lo que significa esa presencia constante y ese compromiso con las personas.

La historia del Hospital de León es, en gran medida, la historia de la evolución de la sanidad pública en la provincia. Desde sus orígenes en el antiguo Hospital de San Antonio Abad, vinculado durante siglos a una asistencia básica y condicionada por los medios de cada época, hasta la actual configuración del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), el centro ha experimentado una transformación profunda en infraestructuras, tecnología y modelo asistencial. Durante buena parte del siglo XX, la atención sanitaria en León se articuló en torno a varios hospitales con recursos limitados y una capacidad reducida para abordar patologías complejas. La apertura del Hospital General, posteriormente Hospital Princesa Sofía, junto a su integración con la Residencia Virgen Blanca, supuso un punto de inflexión. Desde entonces, el CAULE ha ido consolidándose progresivamente como hospital de referencia en Castilla y León. Entre los hitos alcanzados están la incorporación de la cirugía y la UCI pediátricas y la implantación de la cirugía cardiaca, que cumplió recientemente los 20 años. En la actualidad, creo que es justo poner en valor el salto cualitativo en estos últimos años con una inversión superior a los 28 millones de euros, que se destinó a la modernización del equipamiento tecnológico, así como la ampliación de la cartera de servicios. Uno de los ámbitos donde este avance resulta más significativo es el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades de gran impacto. El CAULE ha incorporado un TAC simulador, un nuevo acelerador lineal y un segundo equipo gracias a la colaboración con la Fundación Amancio Ortega, lo que refuerza de forma notable la radioterapia oncológica. En Medicina Nuclear, la puesta en marcha de un PETTAC evita desplazamientos a otras provincias, permitiendo que los pacientes leoneses accedan a una tecnología clave para el diagnóstico de enfermedades oncológicas y degenerativas. A ello se suman nuevos equipos SPECT-CT y mejoras en Radiofarmacia. La apuesta por la precisión y la innovación se refleja también en la creación de salas blancas en el Servicio de Farmacia para la preparación de fármacos citostáticos, la incorporación de un secuenciador masivo para el diagnóstico de enfermedades raras y la adquisición de un exoesqueleto pediátrico destinado a la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares. En el área de diagnóstico por imagen, la incorporación de nuevos TAC y resonancias magnéticas permite obtener mayor definición, reducir la dosis de radiación y optimizar el consumo energético. El bloque quirúrgico también ha sido objeto de una profunda modernización, con nuevos arcos quirúrgicos, equipos de laparoscopia, litotricia, microscopios y escáneres de patología digital, que mejoran la precisión y reducen la invasividad de los procedimientos. En el ámbito del intervencionismo, destacan la puesta en marcha de un nuevo angiógrafo vascular y un equipo de hemodinámica. Las mejoras alcanzan igualmente a las infraestructuras y a la humanización de la asistencia. El hospital de día y la planta de hospitalización psiquiátrica infantojuvenil, la teledermatología, la unidad de hospitalización a domicilio, la dispensación en proximidad de medicamentos, las consultas de cuidados de enfermería y la incorporación progresiva de nuevas técnicas refuerzan un modelo asistencial más cercano y eficiente. No me quiero olvidar de todas las mejoras que se están implementando desde el Área de Gestión, pues para dar servicio a un complejo que ronda las 1.000 camas y alcanza los 5.000 trabajadores, es necesaria una gran organización y eficiencia en la prestación de servicios. Pero, además de su labor asistencial, el CAULE desarrolla de manera continuada los otros dos ejes fundamentales que deben guiar la actividad hospitalaria: la investigación y la docencia. Solo en 2024, el complejo participó en un total de 525 estudios clínicos (84 ensayos clínicos, 185 estudios observacionales y 256 proyectos de investigación) y contribuyó con 346 publicaciones científicas, con un factor de impacto acumulado de 1.745,5 (JCR®). Entre las investigaciones finalizadas y en curso, destaca la que ha tenido mayor repercusión recientemente y que ha situado al CAULE como referente internacional: el desarrollo, por parte del Servicio de Farmacia, de una formulación magistral inédita para el tratamiento de la enfermedad de Menkes, un trastorno neurodegenerativo raro que afecta a la población infantil. En el ámbito de la docencia, el CAULE es un centro de referencia elegido cada año por numerosos residentes para completar su formación en todas las especialidades sanitarias. Muchos de ellos, deciden quedarse con nosotros para comenzar su andadura profesional. Como el propio Diario de León, el Hospital ha sabido evolucionar sin perder su vocación de servicio público. Ambos han sido testigos y protagonistas de los cambios sociales, demográficos y tecnológicos de la provincia, adaptándose a nuevas realidades sin renunciar a su compromiso con las personas. Si el periódico ha contado la historia de León día a día, el hospital la ha vivido desde dentro, cuidando la salud de generaciones enteras. Hoy, convertido en un centro de alta tecnología y referencia asistencial, el CAULE es también reflejo de ese mismo espíritu: el de una institución que mira al futuro con innovación, rigor y responsabilidad, sin olvidar sus raíces ni a la comunidad a la que sirve.