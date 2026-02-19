Otro problema añadido a la Iglesia de León XIV

Creado: Actualizado:

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida como la FSSPX, ha anunciado que ordenará obispos sin permiso del Papa el 1 de julio, lo que conllevaría la excomunión automática tanto del obispo consagrante como de los consagrados. Esta medida probablemente complicaría aún más el estatus canónico del grupo tradicionalista. La FSSPX se fundó en 1970 en respuesta al Concilio Vaticano II. Su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, estuvo presente en el concilio y discrepó de varias de sus enseñanzas, incluyendo las reformas a la liturgia y la afirmación de que Dios obra en otras religiones. En 1975, el Vaticano ordenó la disolución de la sociedad, a lo que esta se negó.

El arzobispo Lefebvre fue excomulgado en 1988 tras ordenar a cuatro obispos para la sociedad sin el permiso del Papa. El grupo continuó ordenando a sus propios sacerdotes en las décadas posteriores. El Papa Benedicto XVI levantó la excomunión de los cuatro obispos en 2009, pero el grupo nunca se reintegró en la Iglesia, debido a los desacuerdos sobre la validez doctrinal del Concilio Vaticano II. El papa Francisco hizo más concesiones pastorales al grupo, pero este sigue sin integrarse en la Iglesia. En la actualidad, dos de los cuatro obispos originales ordenados por Lefebvre han fallecido: uno, el obispo Richard Williamson, destituido de la orden en 2012 por diferencias con los líderes sobre la relación de la sociedad con el Vaticano. Williamson también fue conocido por negar públicamente la magnitud del Holocausto. Falleció en 2025. Otro de ellos falleció en 2024. Hoy la FSSPX cuenta con dos obispos, casi 600 sacerdotes y cerca de 200 seminaristas en todo el mundo. Según un comunicado de prensa de la sociedad, el superior general del grupo, el reverendo Davide Pagliarani, solicitó una reunión con el Papa León XIV en agosto de 2025, que parece no haber sido concedida. El comunicado de prensa indica también que el Padre Pagliarani recibió una carta de la Santa Sede «en los últimos días… que no responde en absoluto a nuestras peticiones». Por lo tanto, tras orar y consultar con su consejo, el Padre Pagliarani decidió proceder con las ordenaciones. Esta medida se considera un intento de forzar una decisión del Vaticano sobre el estatus canónico del grupo. El último comunicado de prensa de la FSSPX dice: «En los próximos días, el Superior General proporcionará más explicaciones sobre la situación actual y su decisión», probablemente esperando que el Vaticano responda a sus aspiraciones.