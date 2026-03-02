La distancia entre la política que parece y la política que responde

Creado: Actualizado:

En la conversación pública española se ha instalado una virtud política aparentemente indiscutible: el decoro. Se exige a los dirigentes que cuiden las formas, respeten las instituciones, moderen el lenguaje y transmitan una imagen de corrección.

Nadie discute que estas cualidades sean necesarias. Sin embargo, la insistencia en el decoro ha generado una sospecha creciente entre muchos ciudadanos, que perciben cómo las formas han terminado sustituyendo al fondo. La frase de una vecina enfadada lo resume con claridad: «¿A mí qué me importa que sepa quedar bien y parezca muy majo, si luego no hace nada?». No es una crítica estética, sino moral. No cuestiona la educación del político, sino su eficacia y su compromiso. El decoro pertenece al ámbito de las formas. Regula la manera en que el político se presenta ante la sociedad, su lenguaje, su tono y su comportamiento institucional. El honor, en cambio, remite a otra dimensión. No tiene que ver con la apariencia, sino con la coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, con la responsabilidad asumida ante los errores y con la voluntad real de responder a los problemas de quienes sufren sus consecuencias. Esta tensión no es nueva. El filósofo Gustavo Bueno insistió en que la política no puede analizarse desde una moral abstracta o sentimental, sino desde la responsabilidad efectiva en la gestión del poder y sus consecuencias materiales. Desde esa perspectiva, la política no se legitima por la corrección del discurso, sino por su capacidad de producir resultados que afecten a la vida real de los ciudadanos. La crítica contemporánea al «político decoroso» apunta a ese desfase. La comunicación política ha perfeccionado la imagen y el control del mensaje, pero muchos ciudadanos perciben que la distancia entre esa imagen y la realidad de sus problemas no ha dejado de crecer. El decoro, en ese contexto, puede convertirse en un sustituto simbólico de la acción política. Confrontar decoro y honor no significa elegir entre uno u otro. La política necesita ambas virtudes, pero el problema surge cuando las formas sustituyen a la responsabilidad. En un tiempo dominado por la comunicación, recuperar esta distinción puede resultar incómodo, pero quizá sea necesario. Porque una democracia no se sostiene únicamente sobre políticos que saben comportarse, sino sobre políticos que responden.