Cronista de mi trayectoria deportiva

Durante mi trayectoria deportiva el Diario de León ha sido el cronista y difusor de muchos de mis resultados deportivos. Deseo por lo tanto transmitirle mi agradecimiento, así como mi más sincera y profunda felicitación por estos 120 años de trabajo e información tan importante y necesaria para la provincia de León.

Este periodo tan amplio como son 120 años de información ha estado lleno de recuerdos y momentos especiales de numerosos sucesos, personalidades e instituciones. A ellos siento que he contribuido modestamente. Intentaré repasar los momentos y experiencias vividas con este medio de comunicación en cuanto a mi trayectoria deportiva y que a la vez sirva por mi parte como un sincero homenaje y gratitud a Diario de León en su 120 aniversario.

Desde mis comienzos en las categorías de cadete, juvenil y junior, este medio fue el que dio visibilidad y difusión a los éxitos deportivos conseguidos, entre los que destacan de manera especial los campeonatos de España de Cross tanto en la categoría juvenil, júnior y absoluta, así como la medalla de bronce en el Campeonato Europeo junior de 5000 metros en pista.

Durante el tiempo que estuve compitiendo en las antes citadas categorías, siempre lo hice con el Club Atletismo La Robla, C.A.R. algo que fue muy importante para mí, dado lo orgulloso que me siento de ser roblano de nacimiento. También por todo lo que mi pueblo me ha dado laboralmente al poder compartir deporte y trabajo en mis primeros años y trabajando posteriormente en el fomento, difusión y práctica deportiva en su Ayuntamiento. Así mismo por haberme facilitado las instalaciones, los medios materiales y los humanos que me ayudaron tanto a nivel personal como deportivo. Destaco de manera especial a mi familia, a mi esposa Belén y a mis dos entrenadores: Álvaro Díez y Antonino Baños que hicieron posible que como persona y deportista pudiera aprovechar mis cualidades físicas y mentales para poder obtener los resultados deportivos. El primero de ellos enviaba las crónicas atléticas de nuestras actividades al Diario de León bajo el seudónimo de Fontán, inspirado en Fontanos al que me referiré más adelante.

Lugares a destacar son los dos centros educativos donde realicé mis estudios académicos: los estudios de E.G.B., Colegio Público Emilia Menéndez en La Robla la enseñanza primaria, para continuar en la Escuela de Formación Profesional Virgen del Buen Suceso, también en La Robla donde completé los dos grados en la rama de Instalaciones y Líneas Eléctricas.

Especial para mí es el pinar del Rabizo, donde casi a diario acudía para realizar entrenamientos, ya que en él se encuentran, una en cada extremo, las dos poblaciones sentimentalmente muy unidas a mí por lo que a familiar respecta: Fontanos de Torio, donde nacieron mis padres y mis cinco hermanos, siendo yo el único que tuvo La Robla como cuna.

Como recuerdos y sensaciones vividas, destacar el bienestar y la dicha que me producía al correr en soledad a lo largo de este bosque, superar el dolor de piernas que a veces aparecía en algún duro entrenamiento y el acelerado latir del corazón, tras superar una cuesta después de muchos kilómetros. También los temores vividos durante mis años en las categorías cadete, juvenil y júnior, donde en las sesiones de tarde y en época invernal, cuando las horas de luz eran escasas y los atardeceres ventosos estaban acompañados por silbidos y en ocasiones hasta rugidos. Esos mismos cortos días también arrojaban oscuridad con mucha más celeridad que la deseada durante los últimos kilómetros del entrenamiento que siempre concluían con la satisfacción del trabajo hecho. Esfuerzos, durezas y sacrificios que también me forjaron como atleta. Los sentí como protección y amenaza a la vez, por eso eran algo especial.

Añadir que en este lugar, he tenido la satisfacción y el honor de compartir entrenamientos en periodos especiales ?de cara algún campeonato importante como campeonatos de España, Europeos o Mundiales de Cross? con atletas de primer nivel como compañeros de Club y de la selección Nacional: Martin Fiz y Alejandro Gómez, tristemente fallecido, a quien me unía una gran amistad y quien me consideraba como el hermano que nunca tuvo; es el atleta que he conocido con más calidad y mejores cualidades físicas.

Otro habitual lugar de mis esfuerzos fueron las pistas de Atletismo de La Robla, primeras en construirse con material sintético en la provincia y que en la actualidad se están remodelando junto con el resto del complejo deportivo municipal del que tengo el honor de que lleven mi nombre.

Con veinte años comenzaba la etapa sénior y la de atleta de máximo nivel, donde tuve la oportunidad, una vez dejado el modesto club de mi pueblo, el C.A.R, de formar parte de los mejores clubes de España: Reebok, New Balance, Adidas y alguno más, pero siempre teniendo La Robla como residencia de vida y entrenamientos de lo que estoy y siempre estaré muy orgulloso. De hecho, los comentaristas de televisión durante el transcurso de las retransmisiones de competiciones siempre se referían a mí como ‘El Atleta de La Robla’.

Al hablar de éxitos deportivos, sin duda destacar como el más importante cuando por fin, tras diversos intentos, conseguí proclamarme campeón de España de Cross en Logroño el 13 de marzo de 1996. En anteriores ediciones había logrado tres subcampeonatos, dos terceros puestos y otros tres cuartos puestos. El mismo año y en Palma de Mallorca conseguiría también el campeonato de España de media maratón.

También destacar las dos medallas de bronce logradas con la selección nacional de Cross en los mundiales y desde luego la medalla de oro con el equipo nacional en el campeonato del mundo de maratón celebrado en Atenas, por el que recibimos el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. El honor de haber vivido, como consecuencia de este último premio, los actos organizados los días previos, la recepción de su Alteza Real ?hoy su Majestad el Rey de España don Felipe de Borbón? la mañana del día 24 de octubre de 1997 en el Hotel Reconquista.

Un recuerdo para todas las personas que compartieron conmigo los éxitos deportivos y vivieron esos momentos llenos de emociones y vibrantes mañanas de los domingos, así como las crónicas deportivas de los lunes de Diario de León, en especial para mis padres que los lunes compraban el Diario de León para informarse y guardar alguna de las fotos. A mí me costaba transmitirles la alegría por un buen resultado, pensando que cuando fuera malo se llevarían un disgusto. Hoy me llena de pena y arrepentimiento no haber vivido con ellos de otra manera esos momentos.