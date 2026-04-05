120 años contando León: la historia de Diario de León

Creado: Actualizado:

Hay periódicos que informan y periódicos que hacen historia. Durante 120 años, el Diario de León ha sido ambas cosas: cronista cotidiano y archivo vivo de la memoria de una provincia. Desde que vio la luz por primera vez el 3 de febrero de 1906, este periódico ha acompañado a varias generaciones de leoneses, narrando los cambios de una tierra que, entre tradición y modernidad, ha encontrado en sus páginas un espejo de su identidad colectiva.

La historia del rotativo comienza a principios del siglo XX, cuando el obispo Juan Manuel Sanz y Sarabia (1905-1909) impulsó la creación de un medio que sirviera como instrumento informativo y social para la provincia. Escritor prolífico y hombre atento a los signos de los tiempos, supo entender la importancia de la información impresa para reflejar una realidad viva que forma parte inseparable de la historia, la fe, la cultura y la identidad de León.

El primer director fue Eloy Blanco del Valle, quien lideró una redacción naciente con una idea clara: crear un periódico capaz de contar la realidad de León desde León. El primer número salió de la imprenta de la calle La Paloma en una edición modesta, de apenas cuatro páginas, que se vendía por una peseta.

En este largo camino destaca especialmente uno de sus directores, el sacerdote diocesano don Antonio González de Lama, gran poeta, filósofo y sabio autodidacta, cuya huella permanece viva en la ciudad de León, donde un colegio y una calle llevan su nombre.

Debido a sus orígenes católicos, el Diario de León se hizo eco desde que empezó de las celebraciones, acontecimientos eclesiales, iniciativas educativas y sociales, fiestas patronales, restauración del patrimonio religioso o momentos especialmente significativos de la Iglesia. Como el «Pavoroso incendio en la Catedral» de 1966, como tituló en su día este medio.

Aquel periódico inicial tenía un fuerte vínculo con la Iglesia y una misión casi pedagógica. De hecho, muchos de los primeros corresponsales repartidos por la provincia eran sacerdotes que enviaban crónicas desde pueblos y comarcas. Gracias a esa red pionera, el Diario de León consiguió algo poco habitual en la prensa de la época: llegar hasta el último rincón del territorio. Desde entonces, la palabra «León», escrita con orgullo en su cabecera, se convirtió en el hilo conductor de su identidad editorial.

El periódico atravesó, como el país, algunos de los momentos más intensos de la historia contemporánea española. Informó durante la convulsa etapa de la Segunda República, vivió la Guerra Civil, sobrevivió a la censura del franquismo y participó después en el despertar democrático de la Transición. En cada una de esas etapas, el Diario fue testigo directo de los cambios políticos, sociales y económicos que transformaron la provincia y el conjunto de España.

A lo largo de las décadas, generaciones de periodistas, fotógrafos y colaboradores han llenado sus páginas con historias de la vida cotidiana: desde los grandes acontecimientos políticos hasta las pequeñas noticias de pueblos y barrios. Su primera fotografía publicada apareció ya en 1906 y mostraba una escena de la Semana Santa leonesa, un símbolo perfecto de la relación íntima entre el periódico y la vida social de la ciudad.

El paso del tiempo obligó al diario a reinventarse. La revolución tecnológica del final del siglo XX transformó las rotativas y cambió para siempre el modo de producir información. Lo que durante décadas se imprimió en linotipias pasó a generarse en redacciones digitales, donde la noticia se actualiza en tiempo real. Pero, pese a los cambios tecnológicos, el espíritu del periódico ha permanecido intacto: contar lo que ocurre cerca, lo que afecta directamente a la vida de los ciudadanos.

En el siglo XXI, el Diario de León afrontó el reto más profundo al que se ha enfrentado la prensa en su historia: la transición al entorno digital. Con una apuesta decidida por internet y los nuevos formatos informativos, el periódico ha conseguido ampliar su audiencia y consolidarse como uno de los medios más influyentes de Castilla y León. Los datos de audiencia lo sitúan entre los más leídos de la comunidad, demostrando que el periodismo local sigue siendo imprescindible en la era global.

Hoy, cuando el Diario de León celebra 120 años de existencia, lo hace con más de cincuenta mil números publicados y millones de páginas escritas. Pero sobre todo lo hace con algo mucho más valioso: la confianza de sus lectores.

Porque un periódico no es solo tinta sobre papel ni píxeles en una pantalla. Es una conversación permanente con su sociedad. Y durante más de un siglo, el Diario de León ha sido precisamente eso: la voz de una provincia, el testigo de su historia y el narrador de su futuro.

Ciento veinte años después de aquella primera edición de 1906, la misión sigue siendo la misma: contar León para entender el mundo, y contar el mundo sin dejar de mirar a León.