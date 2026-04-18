Trump versus León XIV

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El martes 7 de abril, el presidente Donald Trump estuvo a punto de cometer un crimen de guerra. Durante las dos semanas anteriores, había anunciado y modificado repetidamente un plazo para que Irán abriera el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza de bombardear todas las centrales eléctricas y puentes del país. Esa misma mañana, anunció: «Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás». El papa León XIV calificó la amenaza de «verdaderamente inaceptable», tanto desde el punto de vista del derecho internacional como desde un punto de vista ético. La respuesta por parte de Trump no se hizo esperar. El domingo 12 de abril, Trump utilizó una larga publicación en las redes sociales para criticar duramente al papa León XIV, calificándolo de «débil en materia de delincuencia». Probablemente se refería a la oposición que el Papa ha mantenido sobre la política migratoria de la administración Trump. También acusó a León XIV de pensar que «está bien que Irán tenga armas nucleares».

Ante semejantes acusaciones, el Papa no cayó en la trampa del presidente, pero sí le dio una respuesta sosegada y evangélica: «No somos políticos», dijo el Papa León. «No pretendemos hacer política exterior… con la misma perspectiva con la que él la entendería, pero sí creo en el mensaje del Evangelio: «Bienaventurados los pacificadores». Este es el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy». El papa León añadió que no tenía intención de enzarzarse en una disputa política. «No considero que mi papel sea político, ni el de un político». «No quiero entrar en debates con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser maltratado como lo están haciendo algunos». Pero «Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas», dijo el Papa León de camino a Argel, al inicio de su viaje a África, el 13 de abril.

La desafección de Trump con León XIV, a pesar de ser los dos norteamericanos, ya viene de lejos. Quizás recuerden que, a principios de mayo de 2025, durante los preparativos para el cónclave que eligió papa a León XIV, Trump publicó una imagen generada por IA en la que aparecía vestido de papa con sotana blanca y mitra, con la mano levantada en señal de bendición. Tal suceso daba a entender que Trump era incapaz de tolerar que nadie más que él mismo acaparara la atención del mundo. Ahora, no contento con atacar al Papa, Trump ha vuelto a publicar otra imagen generada por IA , en la que parece representarse a sí mismo como Jesús curando a un enfermo. En otro momento de delirio, Trump afirma que él es el responsable de la elección de León XIV como papa y que los cardenales reunidos en cónclave consideraron que esa era «la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump». Esta es una explicación ridícula de los motivos que tuvieron los cardenales para elegir al nuevo papa, como es ridículo afirmar que «Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano». En su publicación del domingo, también le dijo a León XIV que «se concentrara en ser un gran Papa, no un político».

Es revelador el momento en que Trump publica su escrito. Su publicación se produjo durante un fin de semana repleto de malas noticias: la falta de avances en las negociaciones con Irán, la ruptura de alto el fuego y la derrota electoral de su líder europeo favorito, Viktor Orbán, en Hungría. En relación con el mundo católico, su publicación llegó un día después de que el Papa León XIV dirigiera una vigilia de oración por la paz en San Pedro, a la que se unió la iglesia en todo el mundo. Con el ataque al Papa, al igual que con la propaganda con la que contamina la opinión pública mundial, Trump intenta desviar la atención hacia él para que los medios hablen de él en los términos que él mismo establece.

En el vuelo a Argelia, al inicio de su viaje a África, el 13 de abril, el Papa León XIV respondió brevemente a las preguntas de los periodistas sobre el ataque de Trump, diciendo: «No tengo miedo, ni de la administración Trump ni de proclamar con fuerza el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí». También dijo: «No veo mi papel como político, como el de un político. No quiero entrar en un debate con él. No creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como lo están haciendo algunos».

El Papa nos da ejemplo de cómo responder desde la fe, en lugar de simplemente reaccionar ante lo que resulta insultante. Centrarse en el Evangelio no significa que no debamos sentirnos decepcionados por cualquier abuso del poder. Pero Jesús, que cargó con la cruz y soportó los insultos de los poderes del mundo, no necesita que defendamos su honor; al contrario, nos recuerda que, al cuidar de los más necesitados, de los pobres y vulnerables del mundo, nos encontramos cara a cara con Él.