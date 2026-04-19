La mirada de los pastores

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Hay muchas formas de ver León. Se puede mirar desde la ciudad, desde sus piedras cargadas de historia o desde la inmediatez de la vida moderna. Pero existe una mirada más antigua, más humana y profundamente arraigada: la de los pastores. Una forma de ver León que no se aprende, sino que se siente; que se transmite en silencio, de generación en generación, al ritmo pausado de los rebaños y bajo la inmensidad de los cielos abiertos.

Desde esa mirada, León no es solo un territorio: es memoria viva. Es el eco de miles de pasos recorriendo cañadas, es el esfuerzo de quienes entendieron que la tierra no se posee, sino que se cuida. Los pastores leoneses —nuestros «serranos»— llevaron durante siglos ese saber más allá de nuestras montañas, extendiendo una forma de vida basada en el respeto, el equilibrio y la dignidad del trabajo bien hecho. En este Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, reconocido por Naciones Unidas, esa forma de ver León adquiere una fuerza especial. Porque en ella encontramos no solo nuestras raíces, sino también respuestas para el futuro. En un mundo que busca soluciones urgentes frente al cambio climático y la degradación del territorio, el conocimiento de los pastores emerge como una verdad sencilla y poderosa: cuidar la tierra es cuidar la vida. León fue cuna de la trashumancia, un modelo que supo armonizar economía y naturaleza mucho antes de que habláramos de sostenibilidad. Y en ese camino nació una de las mayores aportaciones de nuestra tierra al mundo: la raza merina, madre de todas las razas de lana fina a nivel mundial. No es solo un legado ganadero; es un símbolo de excelencia, de paciencia y de inteligencia colectiva. Durante siglos, la lana merina leonesa sostuvo una industria textil que dio prestigio y prosperidad a nuestro país. Fue riqueza, fue intercambio, fue historia compartida. Pero, sobre todo, fue el reflejo de una forma de entender el mundo en la que cada generación cuidaba lo recibido para entregarlo mejorado a la siguiente. Hoy, ese legado no solo permanece, sino que se proyecta con fuerza hacia el futuro. La lana está llamada a ser uno de los grandes pilares del nuevo modelo textil, gracias a sus propiedades naturales, saludables y sostenibles frente a las fibras sintéticas. En ella convergen tradición e innovación, pasado y futuro, demostrando que las soluciones más avanzadas a menudo nacen de los conocimientos más antiguos. Del mismo modo, los pastores leoneses han practicado durante siglos una convivencia respetuosa con la fauna salvaje, entendiendo que el equilibrio del territorio depende de esa relación armoniosa. Una forma de actuar que hoy encaja plenamente con los nuevos planteamientos europeos en materia medioambiental y de biodiversidad, y que sitúa al pastoreo como un ejemplo real de sostenibilidad aplicada. Los rebaños no solo producen: protegen. Son vida en movimiento que limpia montes, regenera suelos y mantiene viva la biodiversidad. Frente a los incendios que amenazan nuestros paisajes y a los desajustes provocados por el cambio climático, el pastoreo se revela como una herramienta imprescindible, humilde y eficaz. Donde hay rebaños, hay equilibrio; donde hay pastores, hay futuro. Esta es otra forma de ver León: no desde la nostalgia, sino desde la esperanza. No como una tierra que se vacía, sino como un territorio que aún late con fuerza gracias a quienes lo habitan y lo cuidan. En este camino, el

Diario de León ha sido mucho más que un testigo. Durante sus 120 años de historia, ha sabido mirar también desde esta perspectiva, dando voz a quienes rara vez la alzan, reconociendo la dignidad del mundo rural y acompañando la historia silenciosa de nuestros pastores. Ha sido memoria escrita, puente entre generaciones y compromiso firme con nuestra identidad. Esos son valores que, a lo largo de los siglos, hemos defendido con orgullo y que el

Diario de León ha contribuido a comunicar y preservar a lo largo de sus 120 años de historia. Gracias a esa labor, hoy no solo recordamos, sino que comprendemos y valoramos lo que somos. Ver León desde la mirada de los pastores es entender que el futuro no está lejos, sino bajo nuestros pies. Que en cada paso de un rebaño hay historia, pero también hay porvenir. Y que, mientras haya quien cuide la tierra con respeto y pasión, León seguirá siendo mucho más que un lugar: seguirá siendo un legado vivo. Porque León, en todas sus formas, también es —y siempre será— tierra de pastores.