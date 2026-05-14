Hemorragia potagia

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La demagogia del Señor de la Moncloa no tiene ya barreras. Ni políticas ni morales ni intelectuales. Y en una de sus asociaciones más extratosfericas se atrevió a proferir que «él está en lado correcto de la historia». Lo dijo a diez mil kms de distancia, al lado del Buda, siempre sonriente, Xinping (que manía de llamarle Xi, como si fuese de la familia) un tirano que encubre sus fechorías con una sonrisa más falsa que una escopeta de viscoelastica. Es asombroso a qué nivel ha degenerado el socialismo. Si Saint Simon, Fourier, Proudhom, (ya hasta Iglesias Posse) levantaran la cabeza los correrían a sartenazos a estos hipócritas fariseos dela sociorrea seudosocial.

Para defender esa soflama para paranormales del «no a la guerra», la consigna más falaz salida de la factoría zapatustra. Como si oponerse a la violencia fuese el distintivo de dignidad que convierte en «distinguidos» a los feligreses del seudosocialisno. Que se apunta a todos los ismos como si fuesen parte natural de su horizonte mental, genéticamente infinito, claro está: feminismo eologisno pacifismo y todos los ismos que quiera usted echar al sofrito. «Qué dignísimos que somos», piensan estos partisanos de la PSOA, la beatiful people «del tonto el que no se enriquezca.. en el gobierno» Con ese «no a la guerra» para camelar a los fieles adictos a las telenovelas colombianas, santifican a hisopazos de puño-y-rosa, los cargamento de ametralladoras que embarcan de los puertos del Reino de España para todas las tiranías del planeta. Santifican a los tiranos sanguinarios a los que se hace la guerra, Sadam hace quince años, Jamenei, ahorita mismo, y si fuera necesario, cómo no, a Raul Castro, a Nicolás Maduro, y hasta King Jong-un. Los que ordenan y mandan apedrear a las adúlteras en la plaza pública, colgar a los gays en las grúas de la construcción, tirotear a balazos a estudiantes de secundaria, torturar y asesinaar en calles y cárceles por atreverse a pedir libertad. Que incongruencia más asquerosa. como los clérigos de antaño que justificaban todas las infames tropelías en nombre del bendito carpintero de Nazaret. Estos socialistas de ahorita, se encharcan en la cochinera de la ignominia con tal de aguantar una semana más sobre la alfombra roja. Con el «no a la guerra» ganarán unos miles de papeletas de cuitados pero perderán y perderemos los españoles y españolas el Sáhara, Ceuta, Melilla y hasta Canarias, al tiempo.. Pero eso qué le importa a un socialisto que solo se pone la rojigüalda por montera cuando los rayos de Júpiter el amenazan la poltrona. El trasfondo lo sabemos todos, nuestro mandarín del imperio del extremo oeste se está preparando la escudilla con la que mendigar su retiro cuando salte las esclusas de la Moncloa. Lo mismo que sus predecesores (que listos salieron esos apóstoles del pacifismo ecuménico, de la solidaridad universal, del igualitarismo galáctico) Don Tigre khan, en Rabat; don Zapatustra en Caracas; Don Camfraude en Pekín. Al fin lo único que saben es gobernar a golpes de ocurrencia (planificación, estudio, administración: cero) para arruinar a sus contribuyentes y para enriquecerse a sí mismos.