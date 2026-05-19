El Páramo, en las Cortes de Castilla y León

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En las Cortes de Castilla y León, tras las recientes elecciones a procuradores, se oirá una vez más la voz del Páramo merced a la alcaldesa de Santa María, Alicia Gallego que, además es secretaria general de la formación de Unión del Pueblo Leonés (UPL), y ha sido elegida por segunda vez como procuradora a la asamblea autonómica.

Sin duda, es una buena noticia para los ciudadanos parameses que se agrupan en una veintena de municipios y cuentan con más de 25000 habitantes. En el programa electoral, la señora Gallego destacaba, entre otros los siguientes objetivos: Combatir la despoblación, fomentar la industrialización, y la búsqueda de empleo de calidad, la ordenación del territorio, y el fomento de servicios públicos de calidad, promover la igualdad de oportunidades y la promoción social, sin olvidar el especial cuidado de la juventud, como reivindicaciones de esta región leonesa. He aquí un planteamiento riguroso, asumible por cualquier partido político, que cala profundamente en el Páramo, por ser una zona que necesita un tratamiento especial y preferente que ha votado, sin duda, con la esperanza de que sea debatido en las Cortes de Castilla y León, y alcance el eco necesario para de dar un impulso definitivo a las aspiraciones de los ciudadanos parameses en general, que realmente lo necesitan. No hay que olvidar a los jóvenes para ofrecerles incentivos que les permitan permanecer en su tierra sin necesidad de buscar trabajo fuera, promoviendo actividades que generen posibilidades de futuro y permitan su promoción social y familiar. Se trata, según la señora Gallego, de unir esfuerzos y de ofrecer soluciones a las necesidades y exigencias de los ayuntamientos y juntas vecinales, en armonía con otras comarcas leonesas. Aquel mito de Celama, como ficción literaria, no se sostiene en nuestro tiempo, ya que dejando a un lado el signo de pobreza celeste, ahora estamos más atentos a la realidad social y económica, lo que nos empuja a esforzarnos en conseguir con todo nuestro empeño un porvenir más justo para todos. Con frecuencia hemos dicho muchas veces que los parameses, los hombres han sido unos héroes y las mujeres, unas heroínas con sus virtudes de abnegación y sacrificio para el trabajo, que han alumbrado un Páramo por el que estamos unidos por generaciones, es por las condiciones de la vida y trabajos de la zona, que sustenta sus recursos en la labor del campo, que no fue siempre de regadío. Así, todos somos parte de la historia: Los de ahora y los de antes. Esperamos que las nuevas generaciones con ayuda de la actual procuradora, la señora Gallego, puedan luchar y trabajar para lograr las cotas de progreso necesarias ante los retos del momento actual, que requiere la formación y la aplicación de nuevas tareas educativas y formativas. Estas observaciones nos colocan frente a las exigencias del desarrollo de la vida humana en este escenario presente lleno de retos que hay que alcanzar a toda prisa para no caer en el vacío. Pero esta urgencia no puede hacernos olvidar el esfuerzo de generaciones anteriores que definen el sentido de una Comunidad; en este caso el Páramo. Como dice el Evangelio: «Por las obras los conoceréis», esto nos hace esperar que los nuevos representantes, recientemente elegidos, pueden solucionar y llevar a buen término, los objetivos que anteriormente no pudieron culminar las generaciones anteriores, y consigan así, con su esfuerzo, arañar los resultados que el momento actual demanda. Esperamos que la señora Gallego y sus compañeros en las Cortes regionales puedan con su esfuerzo concertar con las restantes formaciones políticas, las mejores soluciones para satisfacer las aspiraciones de la Comunidad leonesa en armonía con los intereses del bien común: Una Comunidad muy necesitada de promoción y modernización para evitar quedar rezagada. Creo que la vida democrática se fundamenta en valores humanos y raíces culturales de nuestra tierra. En este sentido, merece la pena recordar que nacieron las primeras Cortes de León en 1188 y que constituyen un símbolo de la participación democrática con la con la incorporación de representantes del pueblo llano, siendo por ello la cuna del parlamentarismo europeo. Nuestra historia nos indica la importancia que se concedió en aquel tiempo a la dignidad de la persona y como consecuencia su participación de las decisiones políticas, reconociendo las necesidades de promoción social de los simples ciudadanos. De ahí que en el trabajo de los actuales representantes no se debe olvidar la situación de colectivos marginados o necesitados, y en este sentido cabe destacar el sector agrario, industrial y los servicios, sin olvidar la obligación de los representantes de dar respuesta a los problemas concretos de la comarca que aglutina a sus votantes, en este caso el Páramo; sin perjuicio de analizar las necesidades de otras comarcas a fin de armonizar acciones y planteamientos, en actuaciones razonables como distribuir subvenciones reglamentarias de la Diputación Provincial u otros organismos. Se trata de reactivar los sectores notoriamente deprimidos, en especial el agrario y estudiar su posible industrialización. En este sentido, la señora Gallego, como alcaldesa de Santa María y al mismo tiempo como procuradora ha contribuido en cierta medida a mejorar la situación de las instituciones de entidades de la capital comarcal, y esperamos que su labor continue, en este sentido de incrementar de los servicios tanto educativos como formativos, centros de mayores residencias, comunidades de regantes y plan POEDA, contribuyendo al desarrollo social, de forma recíproca con otras comarcas vecinas y entrañables Finalmente, nuestros representantes, tanto de hoy como de ayer tienen un mandato para lograr una mejor calidad de vida de sus ciudadanos y solucionar en la medida de sus problemas y aspiraciones. En definitiva, trabajar por León y el Páramo es su tarea esencial y la más honrosa, una misión con su servidumbre y grandeza. Como dice la señora Gallego: «Para que nadie quede en el camino».