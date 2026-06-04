Ideologías en el siglo XX

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El pasado día 2 de mayo, el Diario de León, publicó un artículo con el título Apuntes políticos hasta la Guerra Civil. Es posible que el lector quedara un poco extrañado al citar unas ideologías por aquellos días imperantes de las que solamente se citó, muy someramente, sus nombres. El objetivo que se persigue en esta ocasión es hablar de otras. Nos referimos, fundamentalmente, al socialismo, anarquismo y comunismo. Excluimos las organizaciones sindicales entonces muy en boga como la UGT (Unión General de Trabajadores) o la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores).

Socialismo: Surge como oposición a los abusos del capitalismo radical. En España fue fundado por Pablo Iglesias en Madrid en 1879, igual que sucedió entonces con el sindicato UGT Hasta comienzos del siglo XX, después de una gran difusión de sus ideas, consiguió algunas concejalías, siendo nombrado después, Iglesias, diputado en el Congreso. Sus fogosos discursos se fundaban en la ética y en la austeridad, frente a una corrupción crónica a todos los niveles de la administración española. El Socialista, primer periódico que tuvo, se fundó en 1886. La idea básica, económicamente, es evitar la explotación del hombre por el hombre, siendo a la vez, políticamente, partidario del enfrentamiento con otras ideologías en unas elecciones que deben celebrarse cada cuatro años; en ellas, el voto ciudadano es fundamental. Al poder se llega en función de las mayorías logradas, tanto a nivel municipal, comunidades o estatales. Por tanto, el socialismo y la socialdemocracia, fundada por el alemán Berstein, son demócratas. Destacados socialistas fueron: Largo Caballero, Prieto, Besteiro,....

Anarquismo: Es una corriente filosófica-política que desea la abolición de cualquier sistema que se opongan a la libertad del individuo. Esta doctrina tuvo gran variedad de interpretaciones. Su origen moderno, hay que buscarlo en las obras de William Godwin (1756-1836). Históricamente, como movimiento político-social, alcanzó gran difusión entre los años 1870-1940 comenzando seguidamente a decaer. Principales representantes a nivel mundial fueron Proudhon y Bakunin. Sus actuaciones están marcadas por el sindicalismo revolucionario de carácter violento. En España alcanzó gran difusión en Cataluña. Nuestro periódico, publicó una biografía del anarquista de León, Buenaventura Durruti (Un anarquista en la Guerra Civil Española. Día 19.II.2025). Tales ideas consideran que, no deben formarse partidos políticos pero sí, la creación de un sindicato que agrupe a los obreros de más baja índole social de donde surgirá: la CNT fundada en Barcelona en 1910. Al asociarse con la UGT, organizaron la huelga general de 1917 que fue abortada por el Gobierno del rey Alfonso XIII que ocuparía el trono hasta 1931, fecha en que se proclamó la II República, teniendo que marchar el monarca a Italia.

Conviene señalar, brevemente, las causas de esa huelga que fracasó porque los sindicalistas no consiguieron movilizar a los trabajadores del campo. Fueron: la inflación, la persistencia de la miseria en las zonas rurales, la insuficiencia de los salarios y el creciente desempleo en las grandes ciudades.... No hay que olvidar, además, que tal fecha coincide con la Revolución en Rusia dirigida por Lenin, que acabó con el triunfo de los bolcheviques y el fin de los zares en esta nación, hecho que envalentó en un cierto grado a los obreros españoles y de otras naciones europeas.

Comunismo: Se fundó en 1921. Recibe este nombre el socialismo científico, es decir, el conjunto de teorías o doctrinas filosóficas, elaboradas por Carlos Marx y Friedrich Engels, que se desarrollaron después por Lenin, en Rusia. De aquí que muchos de sus seguidores se consideren marxistas-leninistas. La exposición que hicieron aquellos personajes de sus ideas, se conoce como Manifiesto Comunista publicada en 1848. Al ser más práctico que las teorías de los primeros socialistas utópicos (Owen, Saint-Simon,.....) adquirieron más fuerza por eso comenzó a generalizarse el nombre de comunismo. Sus reuniones se conocen como «Internacionales». Las principales fueron la II y la III. Aunque en realidad los partidos comunistas surgieron en todos los paises democráticos, sin embargo, será en Rusia donde tome gran arraigo y terminará imponiéndose a partir de la citada Revolución de 1917. Salvo excepciones, y en determinados momentos, caso de Italia, políticamente no han cosechado grandes éxitos. En España, en los años que citamos, destacaron Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo. Hoy día se halla agrupado bajo otras siglas políticas.

El pensamiento de la Iglesia: El Concilio Vaticano II (1962-65) ha sido, una histórica Asamblea de la Iglesia Católica. Fue convocada por el Papa Juan XXIII y clausurada por Pablo VI. Marcó una profunda renovación pastoral y litúrgica. Se centró en el diálogo con el mundo moderno, la libertad religiosa y la independencia de la Iglesia del Estado.