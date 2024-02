La científica leonesa que elogia y conoce bien la provincia

Publicado por Ana Gaitero León Verificado por Creado: Actualizado:

Marina Pollán nació y pasó una infancia «feliz» en La Bañeza. La tienda de ultramarinos de su padre era muy popular. Se fue a estudiar fuera relativamente pronto, primero a León y luego a Salamanca, pero ha seguido vinculada a La Bañeza y a León. «Recuerdo mucho los veranos en el río, la piscina, los paseos en bici. Las visitas a los pueblos de alrededor, a Cebrones a ver a mis tíos, a Astorga, Castrillo, Castrocontrigo, a Hospital de Órbigo, a Valencia de Don Juan, a las bodegas de Valdevimbre, las visitas a Ponferrada, al Teleno, a la Cabrera donde paseé muchísimo con mi padre». También recuerda su primera visita a las cuevas de Valporquero, «impresionantes…». Sus padres, que ya no están, y la pandilla de amigos forman parte de aquel mundo. Le gustan tanto las fiestas de carnavales como la Semana Santa bañezanas. «En las fiestas de agosto vengo menos, es una época para viajar fuera, y además el ruido de las verbenas y el bullicio es algo que me gustaba mucho de joven, pero que ahora llevo peor», confiesa. En León, le encanta pasear por el Barrio Húmedo, y visitar la Catedral una y otra vez, San Isidoro, San Marcos, los cubos de la muralla, la calle Ancha, Ordoño y la zona por detrás de la catedral. «Cuando venimos a León paseamos mucho, todo está relativamente cerca, es muy agradable, me recuerda además cuando estaba interna que apenas nos dejaban salir y sólo nos llevaban de excursión a la Candamia. Me gusta mucho ir allí y pasear por el río». También es una apasionada y gran conocedora de la provincia, «es grande variada y preciosa». Foncebadón o El Acebo los recorrió haciendo el Camino de Santiago que empezó en 1998; también El Bierzo y en particular Peñalba de Santiago o las montañas de León, de Caín, Babia, la zona de Oseja de Sajambre, los Ancares, etc. «Seguro que todavía hay algunos rincones que tengo que descubrir», concluye.