M e confieso indigente literario por gustarme los refranes; los buenos, quiero decir, y en especial los que Cervantes hacía desdeñar y bien que se valió de meter una carrada d’ellos en boca del Sanchopueblo en su Quijote. ¡Avanti el vulgo en su llaneza lapidaria!, ¡venga esa filosofía de verdades para todo! (y para todos y todas y tutti quanti), como puños de una sola línea inventando hace siglos el tweet más potente e influyente; tanto, que aún resuenan no pocos; y en alguna cabeza, trilla que trilla. ruca que ruca.

Si ese saber pervive (y lo hace, ideas y vicios seculares mueren mal), no es esperanzadora la visita al refranero preguntando por la mujer. Sale injuriada, embromada y hasta apaleada ( A la mujer y a la burra, cada día una zurra ). Aunque también algún refrán la ensalza como la única capaz de poner orden y sentido en el caos del vivir cuando el hombre es torpe o inútil... tan a menudo ( Marido que no da y cuchillo que no corta, que se pierdan poco importa ). Pero ganan en goleada los que van de demostrar que la mujer es un bicho, cualquier bicho: cotorra (charlatana), pájara (astuta sin escrúpulos), pava (ingenua y dándoselas), perra (despreciable), rata (miserable), zorra (burlanga y putón), comadreja (robafamas)... aunque también entre mujeres se lo dicen. Todo lo cual vino a parir y absolver otro refrán aberrante y de juzgado: A la moza y a la parra, alzallas la falda , orden secular que hoy les da licencia a tarados y a chavales del pornofuror para ahostiar, violentar o violar... ¡y se ríen!...

Otros redundan en lo tópico: Hombre sabio y discreto no revela a la mujer secretos ; pero los ingleses, que no tienen tanta gracia para el refrán, aunque sí fineza irónica, atinan mejor: Toda mujer puede mantener un secreto, pero en general necesita que le ayude otra mujer. También hay refranes atizando sospechas con malicia mora: La mujer del ciego, ¿para qué se maquilla? ... y alguno brutal o perturbador: Muerta yo, que hagan sopa de mi culo , que es como sustituir la maldición del cagon tus muertos por un ¡cagon mis vivos!... Y es que hay refranes pa to.