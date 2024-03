Amidown insta a los empresarios a dar empleo a personas con síndrome de Down

Después de la formación y la educación, ahora la asignatura pendiente es el empleo. Amidown León ha reclamado a las autoridades y el tejido empresarial de León más compromiso y empleo para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectural. Once empresas de León como Leroy Merlín, Plus Contacto, Schindler, Alimerka, Dayvo, Feuvert, Interprinr, Incibe y Adif, además del Ayuntamiento de León, han apostado por la inclusión y cuentan en sus plantillas con catorce personas co síndrome de Down o discapacidad intelectual afín.

El 95% de las personas con síndrome de Down no consigue nunca un empleo. Así lo reflejan los datos ofrecidos esta mañana por la asociación. "Estamos muy lejos de la inclusión laboral y real y hacemos un llamamiento a las instituciones y al tejido empresarial".

Ignacio, Andrés y Yolanda fueron los encargados de leer parte del manifiesto para reivindicar más empleo. "En otras ocasiones hemos hablado de estudios, autonomía y habilidades sociales, hoy nos queremos centrar en el empleo, otro punto importante para nuestra vida independiente como adultos que somos y queremos que las empresas nos den una oportunidad para demostrar nuestra valía".

El alcalde de León, José Antonio Diez, con los jóvenes de la asociación tras recibir el premio Martillo Solidario 'Rompiendo Barreras'.María Fuentes

En el acto celebrado esta mañana en la plaza de San Marcelo, junto a Botines, para conmemorar el Día Mundial del síndrome de Down, la asociación concedió al alcalde de León, José Antonio Diez, el reconocimiento como Martillo Solidario 'Rompiendo Barreras', por su apoyo a la asociación. "Todo lo que hago lo hago de corazón, siempre me he sentido como en mi casa. Llevaré con orgullo este título y el cariño que me demuestran y gracias a vuestro trabajo que abre puertas que nunca debieron estar cerradas".

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ofreció su apoyo a la asociación. "Estoy a vuestra disposición para ayudaros en vuestras necesidaes. Creo que puedo hacerlo".

El subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, recordó la decisión de la ONU de reconocer los derechos y la independencia para tomar sus propias decisiones a las personas con síndrome de Down y mostró el compromiso del Gobierno para que las administraciones se adapten a las necesidades de las personas. "Es obligación de las administraciones públicas de trabajar para que las personas alcancen las más altas cuotas de vida autónoma e independiente".

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, se comprometió a avanzar en la igualdad real y efectiva. "Es necesario incluir en la estrategia política medidas que avancen en la diversidad y realizar un cambio eliminando cualquier acción discriminatoria, ya sea individual o colectiva".

Varios asistentes al acto celebrado en la plaza de San Marcelo, junto a BotinesMaría Fuentes

El gerente de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Juan Antonio Orozco, recnoció el trabajo de los servicios sociales para avanzar en la integración y la igualdad.