Rurales, creativos y emprendedores

Neus Redondo tiene 19 años y vive en Ardoncino. Estudia Marketing e Investigación de Mercados. Es la más pequeña del grupo de nueve jóvenes que ha terminado el periodo de formación del proyecto europeo Rural Creative Labs en el que participa Fab Lab León. El programa está financiado por la Unión Europea para fomentar la mentalidad creadora de los jóvenes del medio rural, facilitarles la fabricación digital de sus ideas, ayudarles a poner en marcha sus proyectos y combatir la despoblación.

Durante una semana, los participantes en esta iniciativa han asistido al curso intensivo desarrollado en el laboratorio de creación Fab Lab, coordinado por la ingeniera industrial Nuria Robles. Las cinco ideas seleccionadas en León viajarán a Portugal, donde se reunirán en una incubadora de proyectos digitales con otros cinco finalistas de Portugal e Irlanda a partir del 15 de abril.

Nerea García.Fernando otero

Neus se enteró del programa por una profesora de la Universidad de León y en este tiempo de formación ha adquirido las habilidades para poner en marcha su idea de cafetería, una propuesta para personalizar los productos de consumo con tecnología láser y código QR que conserva en su memoria las preferencias del cliente. «Es una idea de cafetería personalizada, con la utilización de máquinas, que podría no necesita personal para atender al cliente. El cliente mismo puede diseñar desde las tazas hasta el café que toma, con los sabores predominantes y todo lo que quiera».

El ponferradino Álvaro Prieto Álvarez diseña una idea para proteger las colmenas de abejas de la avispa velutina. «Esta avispa es un problema para las abejas no sólo en nuestro entorno sino en toda Europa». A sus 30 años, Álvaro aplica sus estudios en comercio internacional para diseñar una idea que incluya soluciones con productos ecológicos que protejan el medio ambiente. «Mi propuesta es un método que vaya directamente a las avispas, sin perjudicar a las abejas. Las trampas actuales son muy invasivas. Me apunté a esta iniciativa porque me parece muy interesante diseñar piezas e imprimirlas en 3D para luego testarlo en las colmenas y cambiar lo que no funcione. La idea de venir aquí al Fab Lab y ver cómo se hace todo el proceso desde cero es muy interesante, y los programas, aunque parezcan difíciles, son fáciles de utilizar».

Álvaro Prieto.Fernando otero

Sara Núñez Gil es ingeniera industrial. Tiene 35 años. Su propuesta de desarrollo es crear una aplicación digital para diseñar un currículo personalizado. «He viajado mucho y muchas personas me piden ayuda para hacer sus currículos, tanto las que nunca han trabajado como las que se quedan en paro después de muchos años. En mi propuesta me enfoco en conocer a las personas, sus gustos, sus necesidades y lo que les hacer felices. No se trata de mandar currículos a todas partes, como se pensaba hasta ahora. En una entrevista de trabajo tú también seleccionas si quieres trabajar en esa empresa, si comparte tus valores. También tienes que pensar si entrar a trabajar ahí te va a hacer feliz. La pregunta que hay que hacerse es: ¿esta empresa me representa? Después de este curso me estoy planteando dedicarme profesionalmente a esto utilizando una plataforma digital que sea atractiva y ágil».

Mercedes Fernández.Fernando otero

Mercedes Fernández vive en Pobladura del Bernesga. Estudió Diseño Gráfico. Su padre es zapatero, como su abuelo. «Tiene la zapatería en la plaza Torres de Omaña y a mí me gustaría innovar en ese sector». Desarrolla una idea para personalizar el diseño de los tacones de los zapatos. «Quiero ofrecer un servicio especial. Hacer un estudio de la persona para diseñar un tacón con el que se sienta especial». En Fab Lab tiene a su disposiciones impresoras láser para distintos materiales y experimentar con diferentes diseños personalizados».

Sara Núñez.Fernando OTero

Ideas

Nerea García Fernández tiene 30 años. Vive en La Milla del Río. Estudió Ciencias Ambientales, lo que la ha motivado a diseñar una aplicación digital para aumentar la seguridad de los bomberos en los incendios forestales. «Mi idea es crear una aplicación similar al Google Maps, donde los bomberos puedan encontrar rutas de escape si se complica un incendio, teniendo en cuenta el viento y el desarrollo del fuego, con una interfaz de voz que les indique lo que tienen que hacer. Me pareció muy interesante acudir al Fab Lab para aprender a utilizar todas las herramientas digitales disponibles».

Andrea Martínez.Fernando otero

Beatriz García, de 22 años, y David Fernández, de 23, son de Trobajo del Camino. Han ideado una pala medidora especial para empaquetar hojas en explotaciones agrícolas pequeñas. «Nos hemos dado cuenta que para pequeñas producciones agrícolas las empaquetadoras son grandes y caras. Hemos diseñado un prototipo rudimentario que sirve para embolsar ensaladas, por ejemplo, que ya pesa y cierra el producto de manera más rápida y con un diseño más pequeño».

Claudia Fumero Echenique es cubana. Vive en León desde enero, en la localidad de Montrando en Omaña. Es actriz. «Me dedicaba al teatro infantil y en Cuba tengo con mi familia una academia de baile. Mi idea es diseñar una plataforma de música cubana online, donde poder elegir al profesor y el instrumento que quieres tocar. Se trata de que si viajas a Cuba la conozcas a través de la música cubana».

Claudia Fumero.Fernando otero

Andrea Martínez González vive en Ruiforco de Torío. Tiene estudios audiovisuales y su idea es diseñar una aplicación para avaluar el estado de los baños públicos, una propuesta que ganó el concurso del Ildefe de hace dos años. «Me gusta todo lo que tiene que ver con la creatividad y en Fab Lab hay de casi todo».

Beatriz García y David Fernández.Fernando otero