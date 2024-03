Encuentran a Hada, la gata perdida en el barrio del Ejido

Hada ya está de vuelta. Anoche la encontraron asustada, más delgada y sucia, pero en buen estado.

La publicación en Diario de León de la desaparición de la gata, la búsqueda desesperada de su dueña, Lucía González, una joven invidente del barrio del Ejido, la participación de la asociación El Carro de Freya, la colaboración de los vecinos y la movilización de la noticia en las redes sociales surtió el efecto deseado.

Tras la publicación de su desaparición en este periódico, han sido muchas las llamadas que recibió su dueña de personas que aseguraban haberla visto en distintos puntos de la zona, pero no fue hasta anoche cuando una chica se acercó a Lucía para decirle que acababa de ver a Hada debajo de un coche en las proximidades. Lucía solicitó a una voluntaria de la asociación El Carro de Freya, que había pedido la colaboración de voluntarios para que se sumaran a la búsqueda.

Acompañada de su perro guía Lusy y de la voluntaria de la asociación, Lucía se dirigío a la zona y escuchó de lejos los maullidos de un gato que enseguida identificó como los de Hada.

La gata está en perfecto estado, aunque un poco más delgada y sucia tras pasar una semana en la calle. Lo primero que hizo Lucía fue darle de comer y llevarla a su casa para bañarla y volver a disfrutar de su compañía.

El domingo 17 de marzo, Lucía, como todos los días, apenas subió la persiana para ventilar su casa. Como de costumbre, dejó sólo una rendija por la que pasara el aire y evitar que la gata pudiera salir al exterior. «No sé lo que ocurrió, pero Hada desapareció. La estuve buscando en casa, con la ayuda de mi perro guía, salí a la calle, pregunté a los vecinos, en las tiendas. He colocado carteles con la descripción de la gata para que me ayuden a encontrarla, y como se han despegado de los árboles ya tengo más carteles para ampliar la búsqueda. Me encuentro muy mal, necesito que me ayuden a encontrar a mi gata», fue su llamada desesperada.

Lucía es invidente desde el año 2017 como consecuencia de un glaucoma congénito. Lleva una vida independiente acompañada de sus dos animales.

Hada es de color negro con la tripa blanco y una raya negra en el bigote. Lleva un cascabel en el cuello, colocado por su dueña para poder oírla y tenerla controlada, pero desde el domingo esos cascabeles han dejado de sonar por la casa y Lucía pide ayuda desesperada para encontrar al animal. La asociación El Carro de Freya ha estado al lado de Lucía en todo el proceso de búsqueda de la gata. "Estoy muy feliz, muchas gracias a todas las personas que me habéis ayudado a encontrar a Hada, gracias al Diario de León, a los vecinos del barrio, a la asociación, no tengo palabras de agradecimiento".