El Ejido se vuelca en buscar a Hada, la gata de una joven invidente

Vecinos, veterinarios, amigos y tiendas de animales del barrio del Ejido de León, en la calle Antolín López Peláez, se han movilizado en redes sociales para encontrar a Hada, una gata siamesa de seis meses que desapareció el domingo. Hada es la gata de Lucía González, una joven invidente del barrio que vive acompañada de Lusy, su perro guía, y de su gata, a la que puso un cascabel para tenerla localizada en todo momento.

El domingo, Lucía, como todos los días, apenas subió la persiana para ventilar su casa. Como de costumbre, dejó sólo una rendija por la que pasara el aire y evitar que la gata pudiera salir al exterior. «No sé lo que ocurrió, pero Hada desapareció. La estuve buscando en casa, con la ayuda de mi perro guía, salí a la calle, pregunté a los vecinos, en las tiendas. He colocado carteles con la descripción de la gata para que me ayuden a encontrarla, y como se han despegado de los árboles ya tengo más carteles para ampliar la búsqueda. Me encuentro muy mal, necesito que me ayuden a encontrar a mi gata».

Lucía es invidente desde el año 2017 como consecuencia de un glaucoma congénito. Lleva una vida independiente acompañada de sus dos animales.

Hada es de color negro con la tripa blanco y una raya negra en el bigote. Lleva un cascabel en el cuello, colocado por su dueña para poder oírla y tenerla controlada, pero desde el domingo esos cascabeles han dejado de sonar por la casa y Lucía pide ayuda desesperada para encontrar al animal. La asociación El Carro de Freya pide en las redes sociales voluntarios que se sumen a la búsqueda de Hada. «Necesitan más gente que les ayude, nadie ha vuelto a verla ni hay nueva información. Si alguien puede ayudar por favor que se ponga en contacto con el 674444209 y preguntar por Lucía».