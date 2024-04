Moda-Re para sostener vidas y medioambiente

Héctor Olmos Herreros tiene 47 años. Es el encargado de estructuras de la nave que Cáritas tiene en Villarroañe para gestionar las 350 toneladas de textil anuales que se recogen en los 22 contenedores distribuidos por la provincia para facilitar a las familias la donación de ropa que ya no utilizan. Héctor tiene un puesto fijo en la empresa. Trabaja con otras dos personas con un contrato de reinserción social en en la empresa de inserción Comparte León y la cooperativa de Iniciativa Social Moda-Re, un proyecto puesto en marcha hace seis años en León que ha ofrecido oportunidad de empleo a 24 personas en riesgo de exclusión social, de las que 19 lograron un puesto de trabajo una vez terminado los tres años de instrucción en el centro, y 15 mantienen el empleo en otras empresas.

«Somos una empresa de reinserción social fuerte e innovadora», destacó ayer Javier de Rábano, gerente de la empresa. «Una empresa de reinserción social es una herramienta política para conseguir un cambio real». Así lo dejo ante los representantes políticos que acudieron a la presentación del proyecto ‘Re-Think Fashion: recicla, reutiliza, reinserta’, a los que pidió más implicación de las administraciones públicas en los contratos reservados en el sector para la recogida y tratamiento de ropa usada. La ley 7/2022 de 8 de abril, en una disposición adicional, establece la obligación de adjudicar al menos un 50% del importe de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos textiles mediante contratos reservados a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

«Somos autosuficientes, no recibimos subvenciones», dijo. La empresa mueve al año 550.000 euros en León.

En los seis años de funcionamiento en León, Comparte León ha recogido y gestionado 2.000 toneladas de textiles y ha puesto a la venta 150.00o artículos en las tiendas de Moda-Re, de las que hay disponibles dos en León.

Héctor se acercó a Cáritas tras quedarse sin empleo en la construcción. «Estaba en una situación difícil y cobraba una ayuda. Vivo con mi pareja y mi hijo. Estoy trabando aquí desde hace tres años y medio y me encargo de que todo salga bien». Cada big bag (gran bolsa) se llena con unos 330 kilos de ropa que recogen los tres trabajadores en las rutas diarias con dos furgonetas. «Mi vida ha dado un giro radical comparada con la situación que tenía antes»,

La oportunidad que le dio Cáritas hace dos años al nigeriano Kemeth Ehis Aigle (49 años) hace dos años le salvó de quedar en situación irregular y sin papeles en León. «Estaba en una situación muy difícil. me faltaba un mes para renovar mis documentos. «El primer curso de almacén y carretillas lo hice en la asociación Valponasca y me trajeron aquí para hacer las prácticas. Llevo dos años aquí y pude renovar mi documentación. He tenido ansiedad y depresión. Las trabajadoras sociales de Cáritas me han ayudado a recuperar mi autoestima y a relacionarme otra vez con la gente. Tengo dos hijos mellizos en Nigeria que tienen 23 años».

El tiempo máximo de permanencia es de tres años. La trabajadora social Marina Arredondo destaca el itinerario de este proyecto tiene tres enfoques para la preparación para el empleo, la reinserción laboral y la sociopersonal. «Buscamos perfiles de personas que están en situación re riesgo de exclusión y elegimos al que pensamos que podemos ayudar más y trazamos un plan de transición para el mercado laboral ordinario». La mayoría de los trabajadores son hombres.

Este es el perfil de Rubén Iván Diguele Rodríguez (39 años). Es uno de los tres trabajadores con contrato de reinserción que trabaja en el proyecto. «Entro a las siete de la mañana y voy con la furgoneta a recoger la ropa de los 22 contenedores. Descargamos la ropa, la pesamos, la prensamos y marcamos las bolsas con pegatinas. Todo en la nave está informatizado».

La economía social y circular de Moda-Re tiene 48 empresas en España y da empleo actualmente a 1.400 personas, de las que el 55% se han seleccionado por su riesgo de exclusión social. En el itinerario de la empresa han participado 10.000 personas desde su puesta en marcha. «Cada euro que invierten las administraciones públicas en el proyecto retornan 4,7 euros», un impacto que trasciende al laboral.

Cuidado del medioambiente

Reciclar y reutilizar ahorra agua. «Gracias a esta reutilización hemos ahorrado agua con la que podríamos dar de beber a toda la provincia de León durante quince años», asegura Alberto Egido, responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Moda- Re.

A estas cifras hay que sumar el ahorro de emisiones. «En un año se deja de emitir el 0,5% del total de emisiones de CO2 que genera el país».

