«Nos hacen boicot, estamos sufriendo la cultura de la cancelación. El alumnado de un máster me hizo boicot, hay mujeres que incluso han perdido sus trabajos por defender los postulados feministas. Yo escribía una columna en Público y me la quitaron porque no les gustaban mis opiniones. Hemos contactado con muchas mujeres que han rechazado apoyar este proyecto porque tienen miedo a exponerse y hay congresos en los que las mujeres hablan con la cara pitxelada por el miedo a las represalias, como si estuviéramos en plena caza de brujas». Juana Gallego critica la «cultura de la cancelación» y la persecución de los postulados feminista «que tienen muchos años de historia y de debate social. «Se han cancelado presentaciones de libros, hay gente que viene a agredirnos en las concentraciones. Pero no nos vamos a callar y por eso damos este paso».

Con respecto a la Ley Trans, Gallego critica «que una sociedad que cuestiona lo que dice la ciencia ha llegado a la irracionalidad» hasta tal punto que «ya no podemos ni afirmar lo que nuestros ojos ven y los que nuestros oídos oyen. Niegan la realidad.

Reconocen que han hablado con el Partido Feminista, presidido por Lidia Falcón. «El Partido Feminista tiene una estructura muy rígida, con un mismo funcionamiento desde hace 40 años. Feministas al Congreso no somos marxistas leninistas, esa ideología no la compartimos. No era posible introducirnos y potenciarlo porque su estructura no lo permite».