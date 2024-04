La derivación de personas vulnerables cura a 150 personas con hepatitis C

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Más de 150 personas vulnerables con hepatitis C se han curado gracias a la colaboración del Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) con diversas entidades sociales en el marco de un proyecto para aumentar el conocimiento de las enfermedades infecciosas, hacer un cribado de hepatitis C, Hepatitis B y VIH y tratar a los pacientes.

Desde la llegada de los antivirales de acción directa se ha conseguido diagnosticar y tratar a más de 165.000 pacientes. Sin embargo, se estima que todavía quedan entre 20.000 y 30.000 personas con hepatitis C en España. Una gran parte de estas personas se encuentran en grupos de población vulnerables.

«En estas poblaciones la prevalencia de la hepatitis C es mayor y por lo tanto desde ellas es fácil mantener y difundir la infección por hepatitis C al resto de la sociedad. Además, estas poblaciones con frecuencia están fuera de los circuitos sanitarios habituales o no confían en ellos, por lo que es muy importante abrir nuevos caminos», ha explicado el doctor Francisco Jorquera, jefe de Servicio Aparato Digestivo del Caule.

La iniciativa se puso en marcha con una serie de reuniones entre el hospital y entidades como Cruz Roja de León, la Asociación Provincial de Alcohólicos Rehabilitados de León (ARLE), Proyecto Hombre, la Fundación Secretariado Gitano, o ACLAD, que han participado en la búsqueda activa de pacientes con hepatitis C en grupos de población vulnerable, como los que tienen adicciones a drogas o alcohol.