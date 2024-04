La UME y Cruz Roja, contra la soledad

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron los encargados de clausurar ayer el ciclo de conferencias sobre soledad no deseada en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia, Credei, Espacio Crece de León; una iniciativa del Imserso y Cruz Roja financiada con los fondos europeos Next Generation. Desde el pasado mes de marzo, todos los viernes, se han celebrado charlas que han abordado diferentes temáticas sobre aspectos que contribuyan al bienestar de las personas, como el auto-cuidado o la prevención de la soledad no deseada. La propuesta ha contado con más de un millar de asistentes en formato presencial o telemático. Durante la jornada de ayer, la UME participó en este encuentro con integrantes de su unidad cinegética y los perros y los soldados se desplazaron hasta el Polígono X donde abordaron con los participantes la soledad no deseada y los beneficios de los animales. | dl