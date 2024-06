Más mujeres y migrantes en el comedor social de León

El comedor social de Asleca (Asociación Leonesa de Caridad) hace más con menos desde la primera línea de la atención a las personas más pobres e invisibles. "Somos la vanguardia, la fiel infantería de la caridad, desde el día a día y el choque directo", aseguró su presidente, Félix Llorente, en la presentación de la memoria de 2023.

El balance desvela un aumento de la demanda de personas en situación de vulnerabilidad que acuden a desayunar, comer y cenar a sus instalaciones de Puerta Obispo, pero también a ducharse, lavar su ropa o cortarse el pelo en sus servicios complementarios.

Un total de 1.062 personas -37,3% más que en 2022- fueron atendidas el año pasado, en el que el aumento de las mujeres, hasta un 79%, que acuden a este dispositivo para alimentarse es la tendencia más destacada. Con todo, son muchos más hombres (840) que mujeres (222) en el cómputo global.

El comedor social sirvió en 2023 un total de 25.248 desayunos, 38.188 comidas y 35.072 cenas, hasta sumar 98.501 servicios, una cifra "que ya quisiera la hostelería de León". "El 'negocio' va a más", ironizó Llorente al hacer balance de las personas atendidas en las duchas (1.030 sobre 778 en 2022); lavandería (5.263 sobre 3.657 del año anterior) y peluquería (102 sobre 75 de 2022).

Las problemáticas más destacadas, apuntó Llorente, son toxicomanías, enfermedad mental, inmigración, desempleo y mendicidad. Además, el 11% (117) del total de personas atendidas carecían de ingreso alguno. La larga espera para acceder a las prestaciones es una rémora para muchas personas, subrayó la directora de Asleca, sor Isabel.

En cuanto a la procedencia de las personas que acudieron a este dispositivo social, la memoria de Asleca refleja que un 53,35% son personas migrantes, con Colombia y Venezuela, de Latinoamérica, y Marruecos y Argelia, del norte de África, la procedencia mayoritaria de los usuarios extranjeros. "Somos una entidad de León y para los leoneses, pero también atendemos a las personas que llegan de otros lugares", remarcó Llorente.

Además del comedor social, Asleca cuenta con la casa de acogida para víctimas de violencia de género, sustentada con fondos de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de León. Las mujeres, muchas con familia, llegan derivadas desde la comisión de coordinación de la Junta. El año pasado fueron atendidas en la vivienda ocho mujeres y otros tantos menores.

La entidad destacó los casos de mujeres muy jóvenes con cuatro y hasta cinco niños y niñas a cargo, en algún caso con discapacidad. Durante su estancia son acompañadas por las Hijas de la Caridad y el personal de la entidad, educadora y trabajadora social, para encontrar trabajo y poder independizarse. La flexibilidad de la casa para facilitar esta reinserción es total. "A una mujer le salió trabajo en la hostelería y llega tarde, pero sor Isabel que ella se levantaba a abrirla", apuntó el presidente.

Junto a las profesionales que trabajan en Asleca y las Hijas de la Caridad, la directora destacó el papel del voluntariado. Casi un centenar de personas voluntarias (94) hacen posible cada día y en cada turno la labor del comedor social. "Por la mañana hay tres o cuatro en la cocina, para las comidas y cenas hay 10 todos los días, incluidos los fines de semana", dijo sor Isabel.

"No hay, no llega, pero no falta", añadió el presidente de Asleca al remarcar que desde que está al frente de la entidad, "he empezado a creer en los milagros". Y es que el comedor social ha dado más servicios con menos dinero. Según el informe de tesorería, en 2023, Asleca tuvo 594.627 euros en ingresos (62.000 euros menos que el ejercicio anterior) y unos gastos de 622.490,21 euros. Abrir las puertas de este centro cuesta 1.705,45 euros de media al día.

Las donaciones particulares, de empresas y entidades suponen el 67% de los ingresos, destacó el tesorero, Constancio García Paramio. Un total de 407 donantes, 38 parroquias, 101 colaboradores puntuales y 268 socios que pagan sus cuotas aportaron más de 350.000 euros.

Las aportaciones de los usuarios y usuarias suponen el 5% del total de los ingresos, con un total de 28.569,37 euros en 2023. La prestación de servicios sumó el 3% de los ingresos (18.220 euros). El importe de las subvenciones oficiales ascendió a 197.199,50 euros.

La supresión de los alimentos del Feoga y la merma de suministros del Banco de Alimentos se ha sumado a la subida del precio de la energía y alimentos como el aceite de oliva, la fruta o la leche han incidido en este déficit. "Antes no se compraba nunca aceite de oliva, ni fruta ni leche", señalaron.

El déficit, de 8.377 euros, que alcanza hasta 27.862 euros con las amortizaciones de capital, se cubre con la "hucha" que la entidad guarda para los apuros. Un dinero procedente de venta de donaciones inmuebles que es el colchón de la entidad, explicó Llorente.

"Ante los pobres y débiles no podemos pasar y mirar para otro lado, tenemos que acostumbrarnos a compartir el camino de la vida y el pan de cada día", resaltó el presidente.

"Sois una mano amiga y entregada a quienes menos tienen", destacó la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de León, Vera López, al finalizar la rueda de prensa. La concejala hizo hincapié en la labor del voluntariado como "pilar fundamental" de la casa, a la que acuden a diario 100 personas a comer, "personas en riesgo de exclusión que a veces pasan desapercibidas", puntualizó.