‘Castillete’ en lengua de signos

Cada segundo viernes de mes, las personas sordas pueden visitar las exposiciones del Musac con intérprete de lengua de signos. Este viernes será un día muy especial. Como cada 14 de junio, Día Nacional de la Lengua de Signos, desde hace diez años serán los protagonistas y su huella quedará para siempre en la colección del Museo de Arte Contemporáneo.

La pieza Castillete (2012), de Carme Nogueira, que forma parte de la exposición Epílogo, hecha con obras del Musac y comisariada por Gilberto González, será accesible para la comunidad sorda signante de León. Se trata de una obra que representa la montaña de Sabero y de la que salen voces con los testimonios recogidos por la artista durante los cinco meses que convivió con las gentes de este pueblo minero.

Bajo la coordinación de Ester Ugarte, del Deac del Musac, Carmen Hermosillo realizará una interpretación mediada de esta pieza para que las personas sordas puedan acercarse a su contenido sin barreras. Bárbara Tejerina, intérprete de lengua de signos de la Asociación de Personas Sordas de León, hará la traducción.Castillete ya tiene su versión accesible para personas ciegas o con grave discapacidad visual con una maqueta táctil. Además, las personas sordas o con hipoacusia crearán la pieza artística Chincheta y podrán disfrutar del clown de Oío, de Roberto González Cañón. Y es que no hay nada más cercano a la lengua de signos que el mimo,

Luis Bécker «Me hace muy feliz mostrar y poner en valor nuestra identidad como personas sordas»

La lengua de signos es el medio de comunicación y la identidad del 0,15% de la población europea, de unas 70.000 personas en España y al menos 250 en León. El Día Nacional de la Lengua de Signos, reconocida en España en la versión española y catalana, cumple una década.

En León se celebra con más orgullo que nunca porque se ha conseguido concitar a más colectivos y entidades que defienden la lengua de signos. El viernes por la mañana la Asociación de Personas Sordas de León ofrece microclases en Botines, desde las 10 a las 13.30 horas.

«Me hace muy feliz mostrar y poner en valor nuestra identidad como personas sordas», señala Luis Bécker, presidente de la Asociación de Personas Sordas de León, que cumplió 60 años en León. «Es una oportunidad de hacer una sociedad más accesible», añade.

Luis aprendió lengua de signos de niño en un colegio especial para alumnado sordo. Actualmente, esos centros han desaparecido —en León hubo uno en Astorga— y el alumnado con discapacidad auditiva es escolarizado en centros ordinarios con apoyos a través del equipo de auditivos de la Consejería de Educación de León.

Adolfo es el padre de un niño de 11 con implante coclear que está en el colegio Anejas de León. «Va a un ritmo más lento que sus compañeros. No puede seguir su ritmo», señala. Dos veces a la semana tiene apoyo de logopedia y dos sesiones de 45 minutos con intérprete de lengua de signos. «Necesitaría un poco más pero es lo que hay», señala.

El implante, que le pusieron con cuatro años, les cambió la vida. «Yo veía cómo jugaban los otros niños y él se quedaba en una esquina con la mirada perdida». «Fue ponerle el implante y es otro niño. Alegre y sonriente. Cuando se le estropea está más irritable.

Santiago es el padre de un niño de 14 años escolarizado en el instituto de Bembibre. No tiene apoyos más que de la orientadora, según el padre. «Nos lo han denegado dos veces y luego lo concedieron, pero no me consta que haya ido», afirma. El crío está «en una edad complicada» y entenderle es difícil. «Yo sé llevarlo pero otras personas no lo entienden y él tiene un temperamento muy alto». Ha repetido en Primaria y ahora segundo de la ESO. Tiene dos implantes cocleares.

El equipo de auditivos de la Consejería de Educación destinado en León se ha involucrado en la jornada reafirmando su compromiso con «una educación inclusiva y de calidad».

Un taller intergeneracional que imparte por la tarde en el Musac alumnado del módulo de Mediación Comunicativa del Colegio Sierra Pambley trata de acercar a estas dos generaciones. La de más mayores, para quienes la lengua de signos ha sido el principal vehículo de comunicación, y los niños y jóvenes que disfrutan de los avances tecnológicos, pero para quienes la lengua de signos sigue siendo una seña de identidad. Asfas, la asociación creada en 2013 que atiende principalmente a personas con prótesis auditivas, colabora en el Día Nacional de la Lengua de Signos.