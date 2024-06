Marta García: «Cuando pasas un cáncer, a veces te sientes invadido y traicionado»

La línea quebrada recoge sesenta pensamientos de una persona que tiene que gestionar un diagnóstico de cáncer. Su autora, Marta García de Castro, sostiene que no es un libro de autoayuda ni de fotografía, pero utiliza la imagen —sesenta instantáneas—para construir un relato casi autobiográfico para ofrecer una visión personal de un proceso que comienza con la incertidumbre, el diagnóstico, el tratamiento y la supervivencia. Marta García presenta hoy su libro en el Club Peñalba Casino de León, acompañada por los responsables de Alcles (Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre). en una de las actividades programadas por la asociación para conmemorar la Semana de la Sangre.

«El libro sirve tanto para las personas que padecen cáncer como para los acompañantes, porque también hay que saber acompañar en el proceso». Un relato que comienza con fotografías en blanco y negro asociadas a los pensamientos que la autora experimentaba en el momento reflejado, hasta las imágenes en color tras la salida del túnel. En una de las fotografías aparece un grupo de surfistas en una playa que la autora vincula a uno de los momentos del proceso con el pensamiento Contra viento y marea. En otra imagen aparece una mujer de espaldas por un camino de piedras, asociada el pensamiento Déjeme ir. O el de una escultura que representa a un líder luchador pero que la autora atribuye a su petición de No me llames campeón. Y así hasta sesenta fotografías alegóricas que construyen un camino de emociones. «La gente a veces invade el espacio del enfermo, hay poca discreción y la enfermedad es algo muy íntimo. El cáncer se sigue asociando con el morbo, pero hay otras muchas enfermedades que no tienen el apoyo que tiene el cáncer. No somos campeones de nada, todo el mundo lucha igual».

El proceso

¿Se puede fotografiar el cáncer? ¿Se puede conocer lo que le pasa a una persona por la cabeza cuando le diagnostican un cáncer?

«Las rutinas medicas, la aceptación de la fragilidad del cuerpo y el paso del tiempo ayudan a ver la vida desde otros parámetros. Se vuelve a la normalidad cuando el cáncer se convierte en un compañero de vida, te vaya bien, regular o mal. Con el diagnóstico aceptar que puedes morir y que vas a sufrir. El dolor no se puede compartir, lo pasa la persona que está enferma. Es un proceso personal, de momentos malos, regulares y buenos», un proceso en el que, asegura, «a veces nos sentimos invadidos y traicionados con la información. No se valora que es un proceso personal y cuando revelas información con alguien suele compartirse con otras personas, sin respetar nuestra intimidad».

El cáncer cambia la vida. «La vida nunca se recupera como antes, cambia y eso hay que aceptarlo. Como cualquier trauma de en la vida, no se puede borrar. Se aprende a vivir con ello, ya no eres la misma persona».

Y a Marta le cambió la perspectiva del mundo y sus prioridades. «Vives al día, ya no dejas cosas para más adelante. cambia la valoración de lo que es y no es importante, aprovechas para vivir lo mejor posible, sin complicaciones, en paz, no peleas tanto por conseguir cosas sino que valoras más estar en la naturaleza, en compañía de personas que te aporten tranquilidad, buenas amistades, y también cambia la perspectiva profesional».

Marta García estará acompañada hoy por profesionales de Alcles en la presentación que tendrá lugar en el Club Peñalba Casino de León a las 19.30 horas.