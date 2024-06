Pardo de Vera: «León tiene oportunidades como nodo logístico de Galicia y Asturias»

El transporte fue el sector responsable del mayor número de emisiones en España, con el 30,7 % de los gases de efecto invernadero, según los datos del último informe nacional. Con esta preocupación de fondo y en el contexto de la exposición Aphasia. Visiones del Antropoceno , de Richard Le Manz, se debate esta tarde en la sala de El Albéitar (19.00 horas) el futuro de la movilidad.

La exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, es una de las invitadas junto con José María Cancer Aboitiz: Director General de Cesvimap (Centro de Experimentación y Seguridad Vial de Mapfre) y Carlos Sánchez Sanz: Responsable de Soluciones de Movilidad y Experiencia Cliente (Meca) en KIA España.

«La movilidad es un pilar de desarrollo económico y social y hay que adaptarla a cada territorio», señala esta ingeniera de caminos que ahora ejerce como consultora externa autónoma. Pardo de Vera sostiene también que la «movilidad hay que adaptarla a la demanda» y defiende el ferrocarril como eje principal de la movilidad sostenible. «Pero el ferrocarril es sostenible si está ocupado. Si no, tendremos que desmembrarlo en escalas —largo y medio recorrido— para ser sostenible en el tiempo», matiza.

En cuanto a mercancías, las conexiones ferroportuarias son otra de las claves de la movilidad sostenible. «Los puertos son los que acaparan la mayoría de las importaciones-exportaciones y España, en clave estratégica, somos las entrada de África , o, para otros, la periferia de Europa, pero hemos de verlo en clave de oportunidades».

Isabel Pardo de Vera defiende que el noroeste y, en particular, la parte interior de este área del Corredor Atlántico, como es León, Lugo y El Bierzo, tiene que tender hacia la intermodalidad. La combinación de estaciones de autobuses y ferrocarriles, «independientemente de quién sea la titularidad. Debemos trabajar todos juntos, porque a la gente lo que le importa es moverse».

La exsecretaria de Estado plantea que «León tiene unas oportunidades tremendas relacionadas con la economía, básicamente de servicios, como nodo logístico de todo lo que viene de Galicia y Asturias». Según su propuesta, en León habría que trabajar en un punto de intercambio intermodal con la coordinación de todas las administraciones.

Feve en la capital «Vehículos eléctricos que circulen por la plataforma entre la estación de Matallana y Universidad»

Afrontar la adaptación de concesiones de autobuses que vienen de la época de la dictadura de Primo de Rivera para dar servicios adaptados al territorio y contar con el vehículo privado son otros de los retos que planteará esta tarde la exsecretaria de Estado.

Pardo de Vera se muestra abiertamente partidaria de la liberalización del ferrocarril, aunque señala que no llegará al noroeste si no existen unas garantías de durabilidad en el tiempo para las empresas que tienen que comprar trenes. «En España no existe una brecha norte-sur, sino una brecha este-oeste porque en una Renfe compite con dos operadores y en otra no», subraya.

La entrada de otras empresas supondría, en su opinión, adaptar la oferta de trenes y autobuses, como modalidad de transporte combinado, a la demanda de viajeros.

En cuanto a la línea de Feve, con la estación de Matallana cerrada desde el año 2011, defiende que la solución, una vez que el tramo hasta la universidad pasó a ser un tren-tran, pasa por vehículos eléctricos que circulen por la plataforma. «La línea de Feve debe funcionar como un tren de lanzaderas en cercanías», subrayó tras recalcar que es inviable mantenerla como línea de largo recorrido entre León y Bilbao.

Isabel Pardo de Vera, acostumbrada a moverse en un mundo de hombres, señala que los retos del futuro en cualquier ámbito, incluida la movilidad, pasan por la participación en las mujeres en todos los retos. «Sin mujeres en la coordinación y el diálogo no habrá grandes proyectos», afirmó.