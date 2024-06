Iceta urge a las exmonjas de Belorado que dejen el monasterio

Publicado por Julio César Rico Burgos

​ Verificado por Creado: Actualizado:

El arzobispo de Burgos y comisario pontificio y representante legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, Mario Iceta, aseguró este lunes en rueda de prensa que si las clarisas excomulgadas, José Ceacero y Pablo de Rojas no salen del convento burgalés «voluntariamente en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar». Iceta subrayó que se va a «actuar de modo pacífico», pero insistió en que «si no se avienen a la ley, un juez tendrá que hacer que prevalezca». El prelado argumentó, durante su comparecencia en Burgos junto a la secretaria de la Federación de Hermanas Clarisas de Aránzazu, la religiosa Carmen Ruiz; el vicario judicial, Donato Miguel Gómez; y el director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Archidiócesis, Rodrigo Saiz, que después de que el pasado sábado se publicaran los decretos de excomunión y la expulsión de la vida consagrada, «no son ya monjas» y no pertenecen a ninguna congregación. Entonces, «¿qué hacen en un monasterio de clausura?», se preguntó. Una situación que también afecta, y «con más motivo», al cura excoctelero José Ceacero y al falso obispo Pablo de Rojas. Monseñor Iceta no quiso concretar la fecha del ultimátum, y llegó a afirmar que mantiene la «puerta abierta» para que las diez exmonjas reconsideren su posición y vuelvan al seno de la Iglesia. «Rezo un misterio del Rosario por las hermanas y lo seguiré haciendo», señaló.