EE UU estudia vetar el uso de las redes sociales

A medida que las redes sociales han ganado popularidad, aumenta la preocupación de los expertos sobre su adicción y sobre su capacidad de generar depresión y ansiedad, razón por la que desde Estados Unidos, cuna de las tecnológicas, cada vez surgen más ideas y propuestas para limitar su influencia, como etiquetas, cambio de algoritmo e incluso prohibirlas para los menores.

Este mes, el cirujano general y máxima autoridad sanitaria del país, Vivek Murthy, dijo en un artículo de opinión que estaba a favor de introducir avisos sobre la salud mental en las redes sociales, a semejanza de las que hay en las cajetillas de tabaco o botellas de alcohol.

No obstante, el profesor de la escuela de negocios Stern de la Universidad de Nueva York Jared Watson explica a Efe que este tipo de etiquetas no tienen mucha eficacia entre personas que pasan varias horas consumiendo redes sociales. «Alguien que bebe alcohol con regularidad no evalúa la etiqueta de advertencia de ese producto», anota el experto e indica que la medida sí que tiene «potencial» para generar preocupación entre los padres sobre los efectos que podrían tener las redes en sus hijos. Otro golpe para las redes fue cuando esta semana el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló que la Casa Blanca y otras agencias federales podrán seguir pidiendo a las plataformas que eliminen contenidos que puedan llevar a la desinformación, una decisión clave para el país en este año electoral.

Leyes

Directivos de las redes más importantes se han reunido varias veces con los legisladores de Estados Unidos para tratar temas como la desinformación en las redes o el efecto que tiene en la salud mental de los usuarios, pero no hay leyes concretas para regular las redes a nivel nacional.

A la espera de una regulación para el país, estados como Florida y Nueva York están trabajando en sus propios proyectos de ley. A finales de marzo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que prohibiría a los menores de 13 años abrir cuentas en redes sociales, daría a los padres un mayor control sobre el acceso a las redes sociales de sus hijos menores de 16 años y requeriría verificación de edad para muchos sitios web.