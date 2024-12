Retiran las clases de yoga en la asociación contra el cáncer por ser una pseudociencia

La Asociación Contra el Cáncer de León dejará de impartir las clases de yoga a partir de enero. Una orden de la organización nacional excluye esta actividad de todas las sedes provinciales al estar incluida en la lista de pseudociencias del Ministerio de Sanidad. Treinta personas asisten a clase de yoga dos veces a la semana en la sede de la Asociación Contra el Cáncer de León, un taller impartido por Emilio Marzal desde hace dos años.

El presidente de la Asociación contra el Cáncer de León, Estanislao de Luis Calabuig, asegura que la decisión de la dirección nacional obliga a todas las juntas provinciales a dejar de dar clases de yoga en sus dependencias, pero garantiza que los técnicos de León están trabajando para que a partir de enero esas talleres se sustituyan por otros ejercicios físicos, que además deberán de estar supervisadas por una fisioterapeura titulado. «Que no se preocupen las personas que asistían a estos talleres porque estamos buscando otras dos activides físicas que lo sustituyan».

El profesor de yoga Emilio Marzal no entiende esta decisión. «El yoga es un hábito saludable y a la gente le encanta. Actualmente hay treinta personas en dos grupos a la semana. A cada clase van quince personas y tiene una aceptación increíble. Una de las usuarias venía todos los días desde La Vecilla. Ahora las alumans están revolucionadas y quieren presentar una queja, es una falta de respeto que se tome esta decisión sin hablar con ellas, sin comprobar los beneficios que tiene sobre la salud y la relajación. Llegan estresadas por la enfermedad y salen mucho mejor. No es una decisión de León, afecta a todas las asociaciones de España».

Las clases son gratuitas para las personas diagnosticadas por la enfermedad y están sufragadas por la asociación, que paga 50 euros por clase. «Si me dicen que quita las clases porque soy al profesor, lo acepto, pero que no digan que no son beneficiosas, llevo veinte años como profesor de yoga y el ejercicio y la relación tienen beneficios sobre la salud». Otros talleres como el reiki o el aquagym también desaparecieron de las clases ofrecidas por la asociación.

El presidente de la asociación de León, Estanislao de Luis Calabuig, busca alternativas de ejercicio físico para incluir a partir de enero