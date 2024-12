Bafatá, las 259 miradas para descubrir en León

Un equipo de once personas (cuatro de ellas de León) entre cirujanos, facultativos, instrumentalistas, anestesista, coordinadora y ayudantes de campo, viajaron en junio de 2023 a Guinea Bisáu para operar trescientos ojos en una de las zonas más pobres de África gracias a la Fundación Elena Barraquer. Toda la actividad inmortalizada por el director creativo Juan Novo Carral, ganador de varios premios internacionales, está registrada en el documental «Hospital Bafatá 259» que el jueves 19 de diciembre se proyecta en los cines Van Gogh en una sesión gratuita hasta completar aforo a las 20.15 horas. El objetivo de esta proyección es recaudar fondos para la próxima expedición que la Fundación Elena Barraquer y los especialistas de oftalmología de León, con Jorge Sánchez Cañizal al frente. En esa primera exposición que la fundación organizó a Guinea-Bisáu en las que participaron cuatro leoneses, se operaron 300 ojos y se pasaron más de mil consultas. «Queremos que los leoneses conozcan el trabajo que hacemos en las expediciones a África con la Fundación Elena Barraquer para generar la única oportunidad de devolver la vista a muchas personas sin alternativa en su país», asegura el cirujano oftalmólogo Jorge Sánchez.

En las inmediaciones del Hospital.Juan Novo

En el documental de Juan Novo se muestra la labor de María Teresa Ferreiro Vázquez, Jorge Sánchez Cañizal, Ramón Rafael Cobián Tovar, Isabel Sendino Tenorio, Borja Errazkin Aguirre, Rosa María Marí Palau, Teresa Odrizola Ruiz, Olatz Aramburu Uriarte, Esteban Cancela Ces y Alberto Astorga Palos.

Además de dar a conocer el trabajo de los oftalmólogos y sus equipos, la idea de la proyección del documental en León es recaudar fondos para la siguiente expedición de la Fundación, que ya preparan para Marruecos. «La entrada es gratuita hasta completar el aforo de 250 personas y quien quiera colaborar puede hacerlo por bizum».

Premios

Algunas de las imágenes del director creativo Juan Novo realizó durante la expedición han recibido varios premioscomo los Booooom Photo Awards en Vancouver, los International Photo Awards en San Francisco y, más recientemente, reconocido como Fotógrafo Periodístico del Año en los Monovision Photo Awards en Londres.

Juan Novo Carral, con una vida dedicada a la publicidad y el diseño, dio un giro a su carrera para dedicarse su pasión de la fotografía y el fotoperiodismo. Un encuentro casual en la Plaza Mayor de León cambió su vida. «Un día, todo cambió. Estaba tomando una cerveza con el doctor Jorge Sánchez Cañizares en la Plaza Mayor de León cuando me habló de las expediciones médicas que organizaba, donde se dedicaba a operar cataratas en lugares remotos del mundo. Fue un momento revelador. Esa conversación despertó en mí la necesidad de capturar y contar historias a través de mi cámara, y desde entonces mi vida tomó otro rumbo». El documental que se proyecta este jueves en León ha conseguido el reconocimiento internacional. «La misión era operar el máximo número de personas posible, con las condiciones más difíciles que uno pueda imaginar. No lo dudé ni un segundo. Fue una oportunidad única, tanto a nivel personal como profesional. Estuve rodeado de un equipo de médicos y voluntarios extraordinarios, trabajando en condiciones extremas, con recursos muy limitados, pero con una energía y pasión inquebrantables. Para mí, fue una fusión perfecta entre mi amor por la fotografía y el documental. Tener la oportunidad de documentar no solo la recuperación visual de estas personas, sino también sus historias, sus emociones y la transformación que experimentaban, fue un regalo».

Una de las mujeres operadas.Juan Novo

«Hospital Bafatá 259» es un testimonio visual de lo que ocurre en un lugar «donde la ceguera es una condena, pero la operación de cataratas puede devolver una nueva vida. El título hace referencia a los 259 pacientes que fueron operados durante la expedición, una cifra que no solo es un número, sino una historia de superación». El coordinador de la expedición fue el leonés Sánchez Cañizal, junto a Teté Ferreiro, que viajaron con un equipo formado por los facultativos Isabel Sendino y Borja Errazquín, el voluntario Alberto Astorga, el fotoperiodista Juan Novo, el oftalmólogo coruñés, Ramón Cobián y la enfermera Teresa Oriozola, los enfermeros instrumentalistas Rosalía Marí Palau, Esteban Cancela Ces y la anestesista vasca Olatz Aramburu.

El documental se proyecta para dar a conocer la expedición y recaudar fondos para la próxima, prevista a Marruecos