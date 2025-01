Ofelia Tejerina, presidenta de los internautas: «La verificación independiente es más democrática»

La Asociación de Internautas emprende una nueva etapa tras renovar la junta directiva y superar los 25 años de trabajo. Con la leonesa Ofelia Tejerina al frente, actualiza la página web y sus redes sociales. «Había que renovarse», asegura. Seis miembros de junta directiva y dos integrantes en una unidad de apoyo técnico «vamos a reforzar el fomento de la educación y la difusión de información didáctica en prevención y protección tecnológica». Tejerina asegura que, a pasar de que pasan los años con la tecnología como compañera de trabajo y de ocio «todavía hay una carencia social importante» y señala como agravante «la terrorífica sorpresa de que la tendencia natural de las administraciones públicas está siendo prohibir a las nuevas generaciones utilizar los teléfonos, prohibir que se pueda acceder a estas herramientas incluso en las áreas educativas, en los colegios. Lo que hay que hacer es tener una buena educación en el uso de estas herramientas, en colaboración con las familias. Nos preocupa esta tendencia a la prohibición en general en la parte educativa». Y critica que «se aparque» a los jueces. «Cada vez que se legisla algo se plantea la responsabilidad al prestador de servicios, como Meta, o Google y los convierten en juez y parte para que decidan qué se puede ver y qué no. Luego nos echamos a la cabeza cuando esos mismos prestadores de servicios nos dan los contenidos que ellos eligen y eliminan aquello que no les gusta. Vamos a trabajar para concienciar a los legisladores de lo importante que es la colaboración pública y privada, pero no la dejación de funciones del sistema judicial respecto a lo que sucede en las tecnologías».

Reforma judicial

Ofelia Tejerina insta a que se acometa de una vez «una reforma judicial que soporte con recursos la época en la que vivimos porque cuando se trata de regular la tecnología lo dejan todo en manos de los prestadores de servicios, les piden a Twitter, Tik Tok y otras redes que controlen los contenidos dañinos. La empresa privada determina los criterios y establece las condiciones y lo lógico es que lo haga con criterios económicos. Si dejamos el control a los prestadores de servicios les regalamos el poder de controlar qué, cuándo y cómo vemos los usuarios los contenidos. El legislador no ha dotado a los juzgados de competencias para la era de la tecnología. En enero ha habido una reforma procesal que tiene una parte dedicada a la digitalización de la justicia y entiendo que eso facilitará que los juzgados tengan recursos para poder acometer todos los casos tecnológicos, que hoy en día si no son todos, son casi todos»

Verificación

La decisión de Meta de dejar de verificar contenidos, igual que hace X, supone un cambio importante. «No van a dejar al algoritmo, sin más, que tome las decisiones, sino que se van a fiar de las denuncias de los usuarios, para luego hacer la supervisión. Soy favorable a que no se eliminen los contenidos, si acaso que se advierta de que el contenido ha sido denunciado. Habrá gente que quiera bloquear contenidos para hacer daño. Soy una persona adulta y quiero tener criterio para saber si lo quiero ver o no, salvo que haya una orden judicial. Insisto en la necesidad de la intervención judicial, porque la libertad de expresión está en juego si lo dejamos en manos de los algoritmos o la empresa privada. Además de estas condiciones de verificaciones también están los verificadores de bulos independientes, que son muy importantes para la democracia, como los medios de información, aunque sean de ideologías diferentes».

Tejerina no está de acuerdo en prohibir «sin más» contenidos. «La educación y los riesgos de los menores en las redes sociales no se ha acometido a tiempo, no correctamente. y ahora nos llevamos las manos a la cabeza y aparcamos el problema prohibiéndoles los medios a los chavales, cuando lo que hay que hacer es agarrar el toro por los cuernos y educarles en consecuencia con la época en la que viven. Soy partidaria de que se den móviles a los menores y que las familias tengan la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil y de darles la educación adecuada». Para Tejerina, el acceso a la pornografía no sería tan fácil «si tuvieran una aplicacion de control parental, que existen millones y muy buenas, algunas del Incibe. La excusa de que se prohíbe porque los padres no saben usar esas aplicaciones no sirve, es absurda, los padres están haciendo el vago, no quieren educar. Los padres de los chavales de 15 y16 años hoy en día tienen entre 45 y 55 años. Muchos llevan veinte años con un teléfono en la mano y saben usar el Tinder perfectamente. Aprenden las aplicaciones que les interesa. No es ciento de que los padres de los adolescentes no saben usar el teléfono, pero tienen que educar a sus hijos en urbanidad tecnológica, como en la calle».

Inteligencia artificial

Para la presidenta de la Asociación de Internautas la inteligencia artificial tiene una doble cara. «Por una parte, va a provocar perjuicios por la generación de contenidos dañinos, pero, por otra parte, también puede combatirlos, tiene herramientas defensivas. Los malos son malos, pero los buenos también tienen esa herramienta para defenderse».

Polarización social

En internet se acentúan los contenidos de polarización social, lo que para Ofelia no es responsabilidad de la herramienta. «Es el ser humano y su condición y las posibilidades de manipulación que permite la tecnología, no la tecnología en sí, sino quienes la utilizan para manipular a los ciudadanos. Si la sociedad está manipulada hay que fomentar que haya verificadores independientes, como se fomenta que haya diarios digitales independientes. Los verificadores independientes son fundamentales para la democracia, aunque cada uno tenga su color, no que venga papá estado a establecerlos».

«No estoy de acuerdo con prohibir contenidos digitales a los menores, son los padres los que tienen que dejar de hacer el vago y educar »