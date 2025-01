Carmen Lomana quiere una aventura con Jesús Calleja

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Carmen Lomana no deja de ser actualidad ni por un solo día. Acaba de regresar de Valencia (Benetúser) para visibilizar la tragedia de la dana: "No podemos olvidarlo", reitera. También está ahora en la palestra por los actos organizados por el Gobierno con motivo de los 50 años de la muerte de Franco. En una reciente entrevista con Diario de León, Carmen Lomana confesaba que en su casa familiar "Franco era Dios". "No exactamente Dios, pero nadie le faltó jamás el respeto". Estas últimas horas ha añadido que "no viene a cuento! Más aún, recuerda, cuando la mitad de la población española no había nacido cuando murió el dictador.

Pero si hay un nombre propio a quien Carmen Lomana tiene ganas es el de Jesús Calleja, también leonés. Preguntada por cuál es el personaje mediático de León que mejor o peor le cae, la empresaria respondió a este periódico: "Calleja me cae muy bien. Pero nunca he conseguido que me llevase a ningún viaje".

La cuestión es por qué. Ella asegura que no lo sabe: "Le he dicho mil veces que quería ir, que me encantaría, que le sigo siempre. Y me dice, bueno, Carmina, ya, ya veremos, ya vamos a ver. Igual piensa que soy una floja o algo así".

Carmen Lomana quiere irse de aventura con Calleja. Hay que recordar que su hermano Rafael fue colaborador del aventurero durante varios programas, pero todo acabó hace años.

"Yo veo cada zoquete que ha llevado a los viajes... Que ni tienen cultura ni pueden hablar del sitio donde están. Y a mí no me ha llevado este tío, con lo que me gusta y admiro", defiende. Ahora solo falta que alguna paloma mensajera llegue a la Sobarriba y lleve el deseo de Lomana a la Sobarriba, refugio del popular comunicador.