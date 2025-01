Ejercicio físico terapéutico en vez de yoga contra el cáncer

Ejercicio físico terapéutico en vez de yoga en la Asociación Contra el Cáncer de León. Así se llama la nueva actividad que comenzará a finales de enero en la sede provincial y que estará dirigida por un fisioterapeuta titulado que diseñará los ejercicios individualizados para cada persona. «El fisioterapeuta hará una evaluación de la situación de los pacientes e indicará el ejercicido más adecuado para cada uno de ellos», explica el presidente de la Asociación Leonesas Contra el Cáncer, Estanislao de Luis Calabuig.

La Asociación Contra el Cáncer de León decidió dejar de ofertar las clases de yoga que impartía desde hace dos años tras la oden de la organización nacional de excluir esta actividad de todas las sedes provinciales al estar incluida en la lista de pseudociencias del Ministerio de Sanidad. Treinta personas asistían a clase de yoga dos veces a la semana en la sede Gran Vía de San Marco.

Las clases comenzarán cuando el profesor haya analizado las necesidades de cada una de de las personas que participen en esta nueva actividad, que De Luis Calabuig espera que sean el mismo número que asistían a los grupos de yoga que ahora desaparecen. En la asociación han abierto las inscripciones desde el 20 de enero.

Beneficio demostrado

«Estas actividades de grupo se programan teniendo en cuenta el beneficio demostrado contra el cáncer. La asociación no quiere decir con esto que el yoga no sea bueno, nada de eso, pero desde la organización europea contra el cáncer se establecen los criterios comunes que deben regir en las actividades que se programan y tienen que estar pensadas para pacientes convalecientes de un cáncer. Las clases de yoga no están definidas como terpaéuticas a nivel europeo y desde la asociación tenemmos que organizar las actividades que sirvan para mejorar la enfermedad».

La decisión de suprimir las clases de yoga en la Asociación contra el Cáncer de León causó un gran revuelo entre las personas participantes y causó revuelo en las redes sociales, donde el profesor que impartía los talleres, Emilio Marzal, comunicó la decisión. La polémica llegó a la sede nacional de la Asociación Contra el Cáncer, que no entendió las quejas en la provincia de una medida que se ha adoptado en todas las juntas provinciales de España.

Las inscripciones para participar en esta nueva actividad y el resto de talleres programados en León ya están abiertas y se tienen que hacer por correo eléctrónico a leon@contraelcacer.es o vía telefónica al 987 271 634. La sede de la Asociación Española contra el Cáncer en León está situada en Gran Vía de San Marcos nº6.

El fisioterapeuta hará una evaluación individual de los pacientes e indicará los ejercicidos personalizados a cada uno