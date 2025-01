Eva Testa, Colegio de Arquitectos de León: «La accesibilidad en una ciudad bimilenaria como León es compleja»

La decana del Colegio de Arquitectos, Eva Testa, y el director de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ayer. C. Tapia

«La ciudad de León es más o menos accesible, depende de dónde. Está en el camino de ser más accesible porque desde hace años se están tomando medidas, pero es difícil llegar a todo». La decana del Colegio de Arquitectos (León, Zamora, Salamanca, Palencia y Ponferrada), Eva Testa, firmó este martes un convenio de colaboración con José Luis Martínez Donoso, director de la Fundación ONCE, para impulsar medidas que garanticen entornos urbanos inclusivos. Las dos instituciones firmantes del acuerdo reconocieron la dificultad de lograr la accesibilidad universal, pero mostraron su disponibilidad a colaborar en la organización de actividades formativas y divulgativas, proyectos de investigación en accesibilidad universal y diseño inclusivo, campañas de difusión y concienciación social, intercambio de información y documentación técnica y todas las acciones para conseguir un impacto social.

«León, por su antigüedad y ser una ciudad milenaria, tiene dificultades arquitectónicas, pero si hay voluntad se puede solucionar», argumentó el director de la Fundación ONCE. Y al referirse a «la voluntad» no solo se dirigió a las administraciones públicas, sino también a la iniciativa privada y puso como ejemplo a la ciudad canaria de Arona, galardonada por ser el destino turístico más accesible de España. También recordó la colaboración de la Fundación Once para la accesibilidad de la muralla de Ávila. La decana de los arquitectos calificó de «bastante accesible» el centro urbano de la ciudad. «El hecho de tener una ciudad de más de dos mil años hace complejo o casi imposible que todos los entornos sean accesibles». Mencionó el trabajo que se ha realizado en la Plaza del Grano para ampliar las aceras, la Plaza de la Catedral y las actuales obras que se llevan a cabo en la Plaza Mayor, pero advirtió que la accesibilidad «también depende de las pequeñas acciones y el mantenimiento». Testa reconoció que «es difícil llegar a todo» y mostró «la mano tendida del Colegio de Arquitectos al Ayuntamiento para mejorar». El objetivo de la accesibilidad universal no está todavía al alcance de ninguna ciudad. «Cuando hace años se empezó a hablar de accesibilidad se centraban las propuestas en solucionar las barreras físicas, pero conseguir entornos accesibles es mucho más» y mencionó espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales, patrimonio histórico, comunicación, servicios municipales, obras, trato amable, planeamiento, edificios públicos, transporte y actividades en la vía pública. Además, se resalta que hay que entender la accesibilidad en el entorno físico (dificultad de una persona para moverse o manejarse), sensorial (dificultad para ver y escuchar) y cognitivo (dificultad para comprender y hablar). Todos estos retos están incluidos en el documento Ciudad y Territorio Justo. Accesibilidad Universal, una guía con enfoque transversal editada por el Observatorio 2030 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE).

El problema de la vivienda

Testa aportó datos. De los casi 26 millones de viviendas que hay en España, solo el 0,6% (154.800) son accesibles y 1,8 millones de personas dependen de la ayuda de otras para salir de sus viviendas a la calle. Se estima que unas 100.000 personas no pueden salir nunca de sus casas, si no disponen de ayuda adicional. Pero, además, según las estimaciones, para el año 2050, el 30% de la población en España superará los 65 años y el 100% de la ciudadanía ha necesitado o necesitará, en algún momento de su vida, que su entorno sea accesible y cuente con un diseño universal. «Diseñar de forma accesible es una necesidad para toda la población que hay que promover en el enfoque de las distintas fases del proyecto. El diseño arquitectónico es esencial para mejorar la vida de las personas». Martínez Donoso recordó que la Fundación ONCE nació en el año 1988 para la formación, el empleo y la accesibilidad en una España «en la que había una gran barrera física» que cambió en el año 1992 con la organización de los Juegos Olímpicos en Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. «España avanzó en el liderazgo de la normativa, pero queda mucho por hacer porque hay discapacidades que antes no se contemplaban, como el autismo o la ceguera, que reclaman espacios de trabajo y ocio». Recordó que desde 1988 España ha dado un gran salto en accesibilidad tras la selección de la Fundación ONCE por la Comisión Europea para liderar el consorcio de creación del Centro Europeo de Accesibilidad (AccessibleEU), que promueve la implementación de las políticas sobre accesibilidad en los estados miembros de la Unión Europea (UE).