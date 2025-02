Nacho Chueca, director de 'Territorio Gravedad':«El universo no es amable, es inhóspito»

Territorio Gravedad no es un documental al uso. Ficción y ciencia se mezclan para ofrecer conocimiento sobre el cosmos. «Estamos muy a gusto en este planeta, pero si subes 10 km en vertical hacia afuera te das cuenta de que el universo no es nada amable, es inhóspito», un espacio que uno de los directores de la serie, Nacho Chueca, cree que necesita un tratamiento intenso. «Hablamos de leyes del universo, no es un documental de astrofísica».

Territorio Gravedad se proyectó este viernes en el Albéitar de la ULE. La presentación de la serie creada por Carlos Barceló, investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director científico de la serie, y Nacho Chueca, director artístico y realizador desde la productora Lipssync Medialab, contó con la asistencia de las actrices protagonistas, Elisa Marinas y Teresa del Olmo. Esta productora dio forma también a la película Bendito canalla, la verdadera historia de Genarín.

La serie se concibió para conmemorar Teoría de Gravedad de Einsten y más de un centenar de científicos colaboran con sus conocimientos en un entramado argumental en el que se prioriza el soporte científico de la relatividad y la gravedad «como la escultora del universo desde el segundo uno de la creación», asegura Nacho Chueca. La primera temporada, formada por ocho capítulos de los doce que tiene la serie, fue emitida en febrero 2023 por Televisión Española (www.rtve.es/play/territorio gravedad). La segunda temporada, formada por cuatro capítulos más, fue presentada el pasado en noviembre de 2024. Se puede disfrutar en las plataformas Filmin y Vimeo. Este viernes se presentó en León.

En la serie se analiza toda la información cósmica desde un punto de vista científico, desde el inicio del universo, las galaxias, la evolución estelar, los agujeros negros, la energía oscura y la expansión del universo, entre otros. «Hay gravedad negativa y repulsiva, por eso el universo se expande, se empieza a hablar de mecánica cuántica, el Santo Grial, la búsqueda de una teoría global, la teoría de las cuerdas, los lazos...». La cantidad de información que ofrece el documental no empieza y acaba con la física. «La física necesita de un soporte con explicaciones, ir más allá con la metafísica y la filosofía».

«La ciencia avanza poco a poco y hablar de gravedad es hablar del último gran evento del espacio, la constatación de las ondas gravitacionales, que se detectaron en 2015 en un observatorio en EEUU. Hasta ese momento la información llegaba a través de la luz, por eso las ondas gravitacionales abrieron el acceso a un conocimiento nuevo de lo que pasó hace millones de años».

Chueca no responde a los terraplanistas. «Son muy graciosos, porque no hablan en serio. Si Galileo los escuchara se moriría de la risa. No podemos perder el tiempo con eso».

