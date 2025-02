Sor Marta se confiesa

Publicado por EFE / A. G. León Creado: Actualizado:

Marta González Cambronero (Ciudad Real, 1996), sor Marta, benedictina del Monasterio Santa Cruz de Sahagún (León) con más de 48.000 seguidores en YouTube, será una de las protagonistas de ‘¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?’.

Se trata de una serie documental que, tras el libro homónimo que se convirtió en todo «un pelotazo editorial y espiritual», constará de ocho capítulos, y en cada uno una monja contará cómo Dios le manifestó su vocación y cómo es su día a día desde entonces.

«Estamos construyendo un monasterio de película», ha avanzado Jesús García desde su perfil en redes de Gospa Arts, que ha lanzado una campaña de ‘crowdfunding’ para poder terminar la producción de este proyecto y que el testimonio de estas religiosas lleguen gratis a todos los rincones del mundo: «Puedes colaborar con tu donativo hasta el próximo 5 de marzo, miércoles de ceniza, para que este proyecto de evangelización sea una realidad».

Según el avance, sor Marta, para quien las redes sociales le permiten «dar a conocer una imagen muy fresca de la Iglesia « y «romper con los mitos que existen en torno a la vida religiosa», explica cómo fue en un monasterio de San Salvador de Leyre (Navarra) donde sintió la llamada.

«Al llegar allí, en ese enclave, esa paz, ese ambiente. No sé, no sabría describirlo, pero yo notaba como que había encontrado lo que yo necesitaba», confiesa a cámara una joven monja benedicitina de 28 años que vivió en Ciudad Real hasta los 18 años, cuando finalizó el Bachillerato y decidió ingresar en este monasterio de la provincia leonesa.

«No se puede decir que yo haya elegido la clausura, sino que es algo que me vino dado. Es algo que el señor me ha puesto delante», subraya.«Yo veo a Dios en la oración. También se puede ver en alguna lectura espiritual, en el evangelio, en la biblia por supuesto. Y también dentro de nosotros. O sea, es algo que nos habita», señala sor Marta sin perder de vista que «se puede ver a Dios en personas, en situaciones».

La labor de sor Marta a través del canal de You Tube no es banal. Ya ha atraído a más de una novicia al convento sahagunino. «Hace tiempo había visto una entrevista en el canal de Sor Marta y me atrajo la vida monástica que mostraba en su canal», confesaba sor María Soledad, una novicia hondureña que tomó los hábitos el año pasado.