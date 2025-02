Reflectores y mini-astronautas

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Amanece con Amaral de fondo. Hoy se estrena su nuevo disco y no he podido evitar mi ventana de conexión para poder disfrutarlo en ‘Marte’.

El día comienza con la que parece inicialmente ser una EVA sencilla: vamos a ir a visitar el reflector que la ingeniera Mònica Roca, en colaboración con la ESA e IsardSAT, ha instalado en la parte trasera de la estación. Aprovecho para entrevistarla y que me explique que el objetivo del reflector es calibrar satélites para que realicen mediciones. Gracias a este tipo de instrumentos se miden de forma muy precisa aspectos relacionados con el cambio climático como, por ejemplo, el nivel del mar o el deshielo de los casquetes polares.

Pero, como siempre, la segunda parte de la EVA no iba a ser tan tranquila. ¡Hora de recoger rocas! Y aunque la tarea suene sencilla, lo cierto es que 4 horas caminando con un traje de 13 kg que no está del todo bien distribuido es agotador, aunque nos sentimos satisfechas al regresar a la base con todo lo que necesitábamos.

Esta tarde toca «descansar»: hay demasiado viento fuera y no se nos permite salir; en este tipo de misiones no conviene correr riesgos. Así que, para cerrar el día, Helena Arias y yo preparamos una actividad sorpresa: escondemos por toda la base más de 90 mini-astronautas y aliens hechos con una impresora 3D. ¿Cuánto han tardado en encontrarlos? No más de una hora, ¡parece que se lo hemos puesto demasiado fácil a la tripulación!