León y San Andrés reducen el gasto en servicios sociales

Los ayuntamientos de León y San Andrés del Rabanedo redujeron en 2023 el gasto real en servicios sociales. Solo Ponferrada incrementó ese capítulo en 283.116 euros. León destinó 13.313.050 euros a este concepto, 45.812 euros menos que el 2022. Un recorrido similar tuvo San Andrés del Rabanedo que cerró 2023 con 2.198.895 euros invertidos en servicios sociales, 27.281 euros menos que el año anterior. Los datos corresponden al décimo informe realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que analiza los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a servicios sociales y promoción social. «Son los datos de gastos reales al cierre del año, los liquidados», asegura a este periódico el coordinador del estudio, Manuel Fuentes Jiménez.

Ninguno de los tres ayuntamientos de León analizados alcanza lo que los gerentes consideran «excelencia», que tiene en cuenta, entre otros conceptos, que dediquen más de 200 euros por habitante al año. El Ayuntamiento de León destinó 109,77 euros por habitante al año (en 2022 esa cifra ascendió a 110.45); San Andrés cerró ese año con 73,39 euros por habitante (en 2022 fue de 74,48). El Ayuntamiento de Ponferrada fue el único que creció y pasó de los 108,95 euros en 2022 a los 121, 54 euros en 2023. Las estadísticas anuales reflejan que los tres ayuntamientos incrementaron estas partidas en 2022 con respecto al año 2021, año en el que ninguno de los tres llegó a los cien euros por habitante. En 2021 el gasto real del Ayuntamiento de León fue de 11.487.509 euros (94,12 euros por habitante); el de Ponferrada ascendió a 6.240.358 (97,86); y el de San Andrés fue de 2.060.602 euros (68,32 por habitante).

DL

De los 404 ayuntamientos españoles mayores de 20.000 habitantes, solo 21 (el 5,2%) alcanzan la excelencia por su inversión en servicios sociales con más de 200 euros por habitante y 46 son el farolillo rojo de la lista, los «pobres», como los califica el informe, que no llegan a los 61,27 euros.

Presupuesto liquidado

Los datos corresponden al Presupuesto Liquidado 2023 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública a 31 de diciembre de 2023, fecha en la que treinta ayuntamientos no habían presentado aún sus cuentas. Para que la asociación considere «excelente» a un ayuntamiento tiene que estar acreditado un gasto liquidado superior a 200 euros por habitante al año; que no haya reducido con respecto al año anterior; que el esfuerzo inversor represente al menos el 10% del presupuesto total no financiero; y la transparencia financiera. Entre los gastos que están en este capítulo se encuentran partidas como las ayudas a domicilio, ayudas a los usuarios, políticas para la mujer, los mayores, la familia, la drogodependencia y las destinadas colectivos vulnerables en general. «Todos los ayuntamientos se rigen por la misma orden ministerial y los gastos se registran conforme a esa orden», asegura Manuel Fuentes Jiménez.

La inversión media de los municipios de más de 20.000 habitantes en Castilla y León es de 117,90 euros, por encima de la nacional que está en 102 euros. En las capitales de provincia la inversión media en España está en 149,86 euros por habitante al año, lo que significa que se han destinado cuatro mil millones de euros a este concepto, un 8% más que el año anterior, según los datos del informe. La media en Castilla y León está en 120.14 euros, una cantidad que superan Soria, con 202,88 euros por habitante y una inversión de 8.134.788,02 euros; Ávila, con una inversión de 7.975.037, 13 euros y 138,12 euros por habitante; Valladolid, con 40.463.463.909,91 y un gasto de 136,03 euros por habitante; y Zamora, con 7.159.163,27 y una inversión de 120,81 euros por habitante. Les siguen Salamanca, con 16.711.628,70 y 116,09 euros por habitante; Segovia, con 4.816.041,38 euros y 94,41 por habitante; Burgos, con 15.727.516,84 y 90,15 euros por habitante; y Palencia, con 7.177.901,83 y 94,04 euros. El único ayuntamiento de Castilla y León que no es capital de provincia que aparece señalado como «pobre» en el informe es Laguna de Duero, que en 2023 cerró un presupuesto liquidado de 1.269.622,17 euros y una inversión por habitante de 56 euros.

¿Por qué la excelencia?

El informe señala a Andalucía como la comunidad autónoma más municipios aporta al ranking de excelentes, con trece, debido, fundamentalmente, a la incidencia económica que tiene en sus cuentas públicas el servicio de ayuda a domicilio derivado del sistema de la dependencia y que en esta comunidad autónoma se presta en cooperación con las entidades locales andaluzas, según detacan los gerentes de servicios sociales. Después está Cataluña con tres municipios, País Vasco y Comunidad Valenciana con 2, y Galicia con un ayuntamiento. «El esfuerzo inversor incluye las transferencias que reciben de sus respectivas comunidades autónomas. La excelencia social de este estudio premia no solamente la inversión económica efectuada por habitante, sino también la constancia en el gasto social respecto al ejercicio precedente exigiendo que siempre se supere respecto al ejercicio anterior huyendo de inversiones coyunturales que no hacen sistema público, así como esfuerzo social referido al porcentaje que el gasto social efectuado representa respecto al gasto total del ayuntamiento y que ha de ser siempre —en este estudio— superior al 10% del mismo», dicen los responsables del informe.

¿Por qué pobres?

El 67% de los 46 ayuntamientos pobres en 2023 también lo fueron en 2022. «En un ejemplo de persistencia de sus corporaciones municipales en mantener a sus vecinos con unos servicios sociales infradotados económicamente, y, en consecuencia, carentes de los derechos sociales que legítimamente les corresponden», señala el informe, que pone nota a los ayuntamientos.

El informe solo señala en Castilla y León como "pobre" al Ayuntamiento de Laguna de Duero, con 56 euros por habitante