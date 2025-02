Flora Tristán y 50 años de feminismo en León

Es la asociación feminista más antigua de España, cumple 50 años y lo celebra compartiendo su legado con la sociedad leonesa. Un homenaje musical a las sinsombrero, sus inmediatas antecesoras en la genealogía feminista española, es el punto de arranque del cincuenta aniversario de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, que teñirá de actos violeta 2025.

Es la asociación feminista más antigua de España, cumple 50 años y lo celebra compartiendo su legado con la sociedad leonesa. Un homenaje musical a las sinsombrero, sus inmediatas antecesoras en la genealogía feminista española, es el punto de arranque del cincuenta aniversario de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, que teñirá de actos violeta 2025.

«En aquellos tiempos no era fácil identificarse con el feminismo y las luchas sociales», comenta Herminia Suárez Mata, su presidenta. «El adulterio estaba penalizado y las mujeres estaban al mismo nivel que los menores, los locos y los que no sabían leer ni escribir». Un tiempo no tan lejano en el que «las mujeres «éramos cuerpos disponibles, destinados a la reproducción y a mantener las tradiciones», subraya. Medio siglo después «hemos dado un salto cualitativo. Las leyes han ayudado, pero muchas, no se cumplen. La ley de Igualdad o el apartado de prevención de la ley 1/2004 de lucha contra la violencia de género son ejemplos palmarios.

Hace cincuenta años despuntaba la democracia como un nuevo amanecer en España y León no era ajena. La sociedad se organizaba, más o menos clandestinamente, para empujar un cambio que se aceleró con la muerte de Franco. El mismo año que esto sucedía en León surgía, en 1975, la asociación Flora Tristán. Un grupo de mujeres cercanas a la izquierda social y política que confluía en el Club Cultural de Amigos de la Naturaleza (CCAN) decidió dar un paso adelante.

«Al igual que sucedía a escala nacional e internacional, en León se llegó a la conclusión de que los análisis y las luchas globales se hacían según criterios masculinos y la situación de subordinación, opresión y explotación en que vivían las mujeres nunca era la cuestión primordial».

La asociación se legalizó en diciembre de 1977 como Asociación Leonesa de Mujeres Flora Tristán. En 2004 cambia su nombre por Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán. Sus reivindicaciones dieron lugar a la creación del Centro de Planificación Familiar en 1984, que sigue abierto dependiendo de Sacyl. Desde este mismo año y durante casi una década, el feminismo se propagó en León a través de las ondas de la mano de esta asociación. El programa «Las mujeres dicen» fue un foro irrepetible en la extinta emisora La Voz de León.

En 1987 las «Floras», como se las conoce popularmente, parieron la asociación Simone de Beauvoir que abrió uno de los primeros refugios para mujeres víctimas de malos tratos en León y sigue activa. En 1991, «la preocupación social por las agresiones sexuales» cuaja en la creación de la asociación Adavas, que a día de hoy trabaja con víctimas de violencia sexual y violencia de género, además de labores de prevención entre adolescentes.

«Desde sus comienzos la AFL Flora Tristán actuó como asesoría social de mujeres para ofrecer información y, en la medida de lo posible, apoyo sobre aborto, separaciones, divorcio, malos tratos, agresiones sexuales, acoso laboral, discriminación laboral, anticoncepción… La asesoría pronto se amplió con la Asesoría Jurídica a cargo de las abogadas asociadas», explicaron en rueda de prensa Herminia Suárez Mata y Olga Castrillo, dos de las históricas aunque no fundadoras.

«El compromiso que hemos tenido durante estos 50 años ha repercutido en la democracia porque sin feminismo no hay democracia», subraya Herminia Suárez Mata. Su implicación en plataformas estatales ha cuajado en avances tan sustanciales como los permisos de paternidad igualitarios e intransferibles impulsados por la plataforma Piina de la que forman parte. «Los hombres no se han molestado nada para conseguir derechos. Si no fuera por las feministas, no tendrían nada», recalca.

El permiso de paternidad de 16 semanas, exactamente igual al de maternidad, se reclamó como una «medida para que las mujeres no fueran penalizadas a nivel laboral». «El feminismo es para todas las personas», recalca.

Flora Tristán, nombre inspirado en la feminista y socialista del siglo XIX que luchó por la emancipación de las mujeres y la igualdad social, pertenece también a otras plataformas locales, nacionales e internacionales con las que teje redes para avanzar en una igualdad real, que no ven cercana. La cuarta ola feminista que eclosiona con el Tren de la Libertad por el derecho al aborto, el Me Too y las movilizaciones contra la sentencia de La Manada supuso un éxito social sin precedentes.

«Ahora tenemos la legitimidad y el caballo de Troya ha entrado en la agenda del feminismo, que quieren que sea la defensa de las disidencias sexuales, olvidando que nuestro objetivo es el patriarcado», señalan. Medio siglo después de que naciera Flora Tristán «las mujeres tenemos que seguir peleando por nuestros derechos», añaden.

La abolición de la prostitución y de la pornografía y la lucha contra los vientres de alquiler forman parte de una agenda feminista que la AFL Flora Tristán defiende con activismo y denuncia, formación interna y divulgación a la sociedad y las alianzas locales, como la Plataforma contra la Violencia Machista; nacionales, como el Fórum de Política Feminista e internacionales como su participación en la CEB (Cedaw, convenio de Estambul y la Plataforma de Beijing).

Una exposición en el Museo de León será el espacio central del 50 aniversario. Carteles, fotos y una línea del tiempo con los hitos tendrán su eco actual en conferencias sobre la evolución legislativa (Herminia Suárez Mata), la genealogía feminista española (Marta Madruga) y la memoria histórica (Eloína Terrón).

Cincuenta años después las 'Floras' siguen vivas y coleando. Los martes, online o presencial, mantienen sus reuniones y debates de forma constante. Se juntan entre 25 y 30 mujeres de todas las generaciones y, aunque aún son minoría, nuevas socias jóvenes son la llama del futuro.

Primer acto

La pianista, compositora y cantante Sheila Blanco ofrece este sábado en El Albéitar, a las 20.30 horas, el concierto ‘Cantando a las poetas del 27’. Un repertorio que pone voz y ritmo a los versos de Carmen Conde, Ernestina de Champourcin, Concha Méndez, Elisabeth Mulder, Margarita Ferreras, Josefina Romo Arregui y Dolores Catarineu. Precio: 8 euros

Exposición

Una retrospectiva de los 50 años de la A. F. L. Flora Tristán se podrá ver durante dos meses, entre mayo y julio, en el Museo de León con charlas sobre avances legales, genealogía feminista en España y memoria histórica.

Apoyos

El 50 aniversario de Flora Tristán cuenta con el apoyo de El Albeitar, el Ayuntamiento de León, el Museo de León y Instituto Leonés de Cultura.