Soltra crecerá en León con un proyecto textil y 10 supermercados rurales

Francisco Javier Díaz Salazar, director de Servicios de Soltra, uno de los creadores de la empresa de economía social de referencia en León relató en una entrevista que los comienzos, en el año 2000, en las escuelas de los Dominicos de La Virgen del Camino, "fue una gran aventura que continúa hasta hoy".

Éramos diez compañeros", recordó que fueron a formarse al País Vasco. Bajo el mecenazgo de los emprendedores leoneses de más éxito en México, Antonino Fernández y su esposa doña Cinia, la empresa arrancó con el apoyo de Caja España, ahora Unicaja, la fundación Cepa y el grupo Burea.

"Empezamos con un proyecto industrial, muy fuerte". Se trataba de montar claxons y aunque parezca sencillo fue un reto: "En la industria automovilística no se admiten errores".

Díaz Salazar señaló que "filosofía de la inclusión (de Soltra) viene desde arriba" puesto don Antonino y doña Cinia eran personas "con valores altruistas".

También hizo hincapié en que la solidaridad también es una gran aportación de los clientes en los diferentes servicios que prestan y que suponen más de 8.000 empleos en el mundo.

Asimismo, confesó que estando "orgulloso de todos los servicios", la lavandería industrial merece una mención especial "porque empezamos de cero" y fue uno de los proyectos que más ilusionó a don Antonino, no sólo por la parte mercantil sino sobre todo por las personas, las empleadas y sus familias.

El "corazón enorme" de don Antonino va en el nombre de Soltra: Solidaridad y trabajo.

Soltra no dice no a ningún proyecto, apostilló. De León al mundo y con el lema de "no dejar a nadie atrás". Ahí está una de las claves de su futuro que ampliará horizontes en León en el sector textil de la mano de la sede de México.

Soltra, que ya tiene cuatro supermercados inclusivos en León, abrirá otros diez en el medio rural, "con lo que conlleva el tema logístico".

Además de la otra sede en Dinamarca, dentro del continente, Soltra ampliara brirá próximamente una sucursal en Alemania para el tema eólico.

Otra clave del éxito del Soltra es que "no tenemos miedo a nada", subrayó al destacar la valentía de su líder, Josean Idoeta.

"Un líder que no tiene miedo nos hace fuertes a todos", recalcó.

Por último, se refirió a la campaña Incluencers como "una forma de visualizar y acercar a la sociedad la inclusión" con charlas, visitas colegios y embajadores dentro y fuera de las fronteras León.