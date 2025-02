Libertad para Samantha

Samantha tiene 9 años, síndrome de Down y es una niña autónoma, muy independiente y con un carácter intranquilo. Martha Isabel León Cubillas, su madre, está dada de alta como cuidadora no prfesional, ha dejado de lado su vida laboral para dedicarse plenamente al cuidado de su hija, de la que es su apoyo principal para caminar por la vida, aprender cosas nuevas y evolucionar. Para conseguir que Samantha desarrolle todas sus potencialidades necesita la ayuda de asociaciones como Amidown, Síndrome Contenta y otros profesionales que le apoyan con terapias específicas. Para completar su crecimiento precisa apoyo en el colegio. «Desde que tiene tres meses recibe una terapia personalizada. Su carácter inquieto hace que se descentre mucho y se mueva mucho, por eso hemos peleado para que tenga una asistente personal en el aula. Creo que es una de las pocas niñas que no tiene una discapacidad física que cuenta con asistente personal», dice su madre.

Libertad Hernández es educadora infantil. Tiene 25 años y da apoyo escolar a niños y niñas vulnerables y con dificultades de aprendizaje en Auryn, la asociación de León que crea espacios, posibilidades y alternativas de ocio y tiempo libre educativo para infancia, juventud y familias. Desde hece tres semanas es la asistente personal de Samantha en su clase de el colegio las Carmelitas. La niña cuenta en el aula con el material adaptado que necesita para su aprendizaje, pero Libertad se ocupa de que aproveche el tiempo en hacer las tareas que le manda la profesora y no se disperse. Trabaja con ella durante dos hora al día, principalmente en asignaturas como lengua y matemáticas. «Vine a conocer a la directora del colegio y me explicó en qué consistía mi papel en el aula para no interferir con otros niños. Estoy con ella en clase, me ocupo de que se centre, de gestionar los momentos en los que se enfada o se siente frustrada. Es superdulce y cariñosa y trabaja muy bien», asegura Libertad, que es la segunda asistente personal en la vida de esta niña muy buscada por sus padres y que nació gracias a la fecundación in vitro.

Samantha y Libertad, en el patio del colegio de las Carmelitas.Fernando Otero Perandones

«Samantha es una niña superdeseada, es el sueño de mis ojos», dice su madre emocionada. Esta mujer colombiana y su marido Carlos Ándres Agudelo Muñoz, recurrieron a una clínica de Valladolid de fecundación para ser padres. «Cuando me dijeron que venía con síndrome de Down me ofrecieron la posibilidad de hacer la amniocentesis, buscar posibles problemas y dedicir si abortaba, pero me negué, para mí fue una aceptación clarísima. Había un mínimo riesgo de que se malograra el embarazo y yo quería tener a la niña. No ha sido fácil, he sido más enfermera que madre porque Samantha. Antes de que le hicieran la cirugía de corazón a los nueve meses apenas podía moverse, me dijeron que tendría un atraso motor, pero después de la operación comenzó a recuperarse y tuvo un cambio radical, con un año y cinco meses controlaba esfínteres y al año y medio caminaba. Yo era profesora en Colombia y he aplicado con Samantha el método Montesori, del que soy seguidora».

Apoyo y aprendizaje

Los apoyos que tiene desde que nació hacen que Samantha se muestre tal y como es y desarrolle sus capacidades y su carácter para reivindicar que las cosas se hagan como a ella le gustan, pero a la vez sea fácil de convencer cuando su madre o su asistente personal argumentan con ella. «La discapacidad la da el entorno», —dice su madre— «le exijo como a cualquier niño o quizás más, pero va a aprender y lo va a hacer».

De juegos en el patio del colegio.Fernando Otero Perandones

Martha Isabel y Carlos Andrés llegaron a un pacto cuando nació Samantha. «El lleva toda la carga económica de la familia, trabaja mucho y a veces se pasa meses viajando fuera del país. Cuidar y facilitar a Samantha todos los recursos que necesita para que se desarrolle cuestan mucho dinero. Nos vemos poco como pareja proque el trabaja mucho para cubrir todos los gastos. Yo me dedica cien por cien a Samantha. La llevo a todas las terapias personalizadas que necesita y estoy muy pendiente de ella».

Samatha cuenta con una asistente personal desde hace tres años. Libertad es la segunda. «Fue por casualidad. Una amiga me habló de ella y la llamé. Todas las gestiones para contratarla las hice con Impulsa Igualdad de Castilla y León, que hicieron los trámites. La pagamos nosotros».

Una bolsa de empleo de trece asistentes personales en León

Impulsa Igualdad de Castilla y León, federación que da formación y a través de la que se pueden contratar a los asistentes personales para las personas que necesiten ayuda para el desarrollo de sus actividades diarias, tiene en bolsa a trece personas preparadas para ese sometido en la provincia de León. Otras cuatro ya están trabajando, una de ellas es Libertad, la educadora infantil que asiste a Samantha en el colegio. En toda Castilla y León están en la bolsa de empleo 836 personas.

Formación consensuada

«Hacemos varios cursos anualmente para preparar a asistentes personales de toda Castilla y León y nuestra bolsa de empleo está abierta para toda la comunidad», explican desde Impulsa Igualdad. «Impulsa Igualdad somos la federación que presta el servicio de asistencia personal a las personas con alguna discapacidad.Los cursos los impartimos nosotros con una formación consensuada con el CERMI (Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad). Tienen una duración de 50 horas y puede ser en formato presencial, online o híbrido».

En los cursos se forma en los fundamentos de vida independiente y proyecto de vida; la figura del profesional de la asistencia personal; introducción a productos de apoyo y herramientas para la prevención; interacción social, habilidades sociales, comunicación y empatía; relación profesional y confidencialidad; aspectos legales, éticos y jurídicos de la asistencia personal y primeros auxilios. Cualquier persona puede realizar el curso y no se exige una formación previa. La personas que aprueben el curso entrarán an la bolsa de empleo.

"Samantha es una niña independiente y muy lista, pero es tan inquieta que necesita a una persona para que la ayude a centrarse en clase"