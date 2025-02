María Jesús, madre de Calleja: "No lo voy a ver, lo estoy pasando muy mal"

María Jesús, madre de Jesús Calleja, no verá este martes el lanzamiento espacial de su hijo- "La única que no disfruta con todo esto soy yo. He aceptado que es la ilusión de Jesús, que es una oportunidad para él, pero como madre viajará un pedazo de mí en esa cápsula espacial y lo estoy pasando muy mal".

A las 13.30, cuando León y el mundo entero esté pendiente del despegue de la nave espacial, María Jesús paseará y recitará en voz alta la poesía que le gusta. "Ya no tengo la energía como antes y todo me afecta más", dice esta leonesa de 84 años de Fresno de la Vega. "Me fio de la tecnología y de la preparación, pero no sabemos qué consecuencias puede tener para la salud este viaje, eso se sabrá a largo plazo, y es lo que me preocupa".

Para evitar emociones fuertes ha decidido no ver en directo el despegue de la nave en la ques su hijo viajará al espacio durante once minutos. "Para mí no es tan bonito ni maravilloso. Le he dicho a mi hijo Kike que me avise cuando ya esté en tierra y vestido de calle y yo lo pueda ver sonriendo".