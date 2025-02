María Jesús, madre de Calleja: «Estoy nueva, feliz y eufórica»

«Hoy estoy nueva, feliz, y tranquila». María Jesús Calleja, la madre del leonés que ha hecho historia ha dormido tranquila después de varias semanas de preocupación. Anoche habló con su hijo. «Lo encontré contento, me dijo que había sido una experiencia maravillosa y que era una maravilla ver el azul de la Tierra desde el espacio», asegura en declaraciones a este periódico. «Acabo de hablar con los tres, con Jesús, Kike y Ganesh, están todos bien y yo estoy tranquila, porque han sido días muy complicados. Me ha emocionado verlo bajar, tan contento. Yo temía verlo en peor estado porque nunca se sabe las consecuencias que puede tener en la salud un viaje como este. Ahora ya estoy tranquila, ya me puedo reír, porque he llevado una temporada terrible. Estoy genial, nueva y eufórica».

María Jesús lloró cuando vio llorar a su hijo por televisión. Madre e hijo descargaban tensiones. Calleja por la adrenalina del viaje que acababa de emprender y su madre por el alivio de sentir que ya podía respirar tranquila. No vi el despegue, estaba muy nerviosa, pero cuando me dijeron que había aterrizado puse la tele y lo vi salir».

La familia respira

La familia de Jesús Calleja respira. Su hermano, Kike Calleja, que durante los últimos días también ha estado entrenando para recibir a su hermano nada más aterrizar, contestó a este periódico con un «¡Genial!», para referirse a la experiencia vivida con su hermano. Todo el equipo celebraba el éxito de la misión.

Su hijo Ganesh estaba pletórico media hora después del aterrizaje. «Uff, por fin. Ahora estoy más tranquilo. Jesús, como leonés, ha hecho historia. Estamos todos orgullosos, ahora hay que esperar antes de que podamos verlo».

La preocupación y el miedo a que algo pudiera salir mal ha mantenido en vilo a toda una saga de aventureros. En unas declaraciones a este periódico horas antes del despegue, su madre María Jesús, se mostraba triste y preocupada. «La única que no va a disfrutar soy yo». Nunca quiso que su hijo realizara este vuelo, acostumbrada como está a arriesgadas aventuras. Cuando la nave aterrizó, María Jesús descargó tensiones. «Para mí hoy es volver a vivir».

Poco antes del despegue de la nave New Shepard, de Blue Origin, el aventurero leonés pudo despedirse de nuevo de su equipo y de su hijo Ganesh, que le acompaña en Texas en esta hazaña. «Nod simos un abrazo antes de que se fuera para la nave», dice mientras conversa con su mujer que le espera en León. Ana Rodríguez, la nuera de Jesús Calleja, no quiso ver el despegue en directo. Por eso decidió distraerse con unas amigas, con las que fue a tomar tomar un café mientras Telecinco retransmitía en directo el acontecimiento por el que Calleja pasará a la historia. Uno más. Sin embargo, tuvo que ir al encuentro de su suegra «porque se encontraba muy nerviosa». Las dos se volvieron a reencontrar cuando todo había terminado.

Todos pendientes

El día de ayer no fue fácil para la familia. Al otro lado del teléfono, Ganesh manda información a su mujer para que se tranquilice. Su hijo, Namgyal, nieto de Jesús Calleja, no ha pegado ojo en toda la noche. «No ha dormido, ha dado muchas vueltas». A sus ocho años, la experiencia del viaje de su abuelo le ha despertado la vocación. «Quiero ir al espacio. Todo el mundo me tiene envidia por mi abuelo», dice. Su madre ahora también está más relajada: «Ya ha pasado y ahora me voy a trabajar más tranquila".

María Jesús: «Jesús me ha dicho que le ha impresionado ver el color azul de la Tierra desde el espacio, que era precioso»



Ganesh: «Por fin podemos estar tranquilos, ya ha acabado todo y ahora toca esperar para estar con él tranquilamente»