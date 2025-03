El bruxismo se dispara en las consultas de los dentista en León

El dolor de oídos inicial lleva a los pacientes a las consultas de los otorrinos, pero también son los oculistas o el médico de Atención Primaria los que atienden a pacientes que piden consulta por un recurrente dolor de ojos, de cabeza o de cuello. Aunque el origen no está claro, apretar y rechinar los dientes de forma inconsciente despierto o mientras se duerme, que es lo más común, es una de las consecuencias del estrés, pero hay otras patologías que pueden provocarlo, como una deficiente ocusión, una asimetría de la mandíbula, artritis o procesos inflamatorios. Son los dentistas los que detectan este trastorno que se ha multiplicado en las consultas de León, que han aumentado un 50% el número de férulas de descarga que prescriben a los pacientes desde la pandemia del covid.

Este aumento tan significativo hace que muchas personas recurran al «doctor» Google para conocer el posible origen de unos síntomas que solo pueden diagnosticas los odontólogos en función de la clínica y de varias pruebas de diagnóstico. No todo lo que parece bruxismo lo es. «La tensión, el miedo y el estrés que se vivió durante la pandemia del coronavirus aumentaron los casos que vimos en las consultas, pero esa incidencia no ha dejado de crecer desde entonces», asegura Francisco José Lorente, presidente del Colegio de Odontólogos de León y vicepresidente del Consejo General de Dentistas de España. «Esta sociedad en la que vivimos ahora está muy estresada. Los pacientes llegan a la consulta después de haber pasado por el otorrino y otros especialistas porque el dolor más característico se localiza delante de la oreja», pero hay más.

Ante la sospecha de bruxismo, los odontólogos necesitan hacer más pruebas diagnósticas para chequear el estado de la articulación temporomandibular, que es la que actúa como una bisagra deslizante que conecta la mandíbula con al parte lateral de la cabeza.

Las malas posiciones y la desnivelación de los dientes también pueden provocar bruxismo, como la artritis, que aparece con la edad y para la que los dentistas desaconsejan masticar chicles. Además del dolor, una de las consecuencias más llamativas y temidas por las personas que padecen este trastorno es el bloqueo de las mandíbulas. «Son bloqueos intermitentes que se producen al abrir y cerrar la boca».

Francisco Javier Lorente asegura que para el diagnóstico correcto del bruxismo hay que hacer varias apruebas. «Hace falta hacer modelos que se articulan, radiografías o incluso llegar a la resonancia magnética». Una vez conocido el problema, el tratamiento tampoco resulta sencillo. «Lo más básico es intervenir en la fase aguda para aliviar las molestias con antiinflamatorios o férulas de descarga, que se interponen entre los dientes para reposicionarlos protegerlos del desgaste». En este punto García Llorente lanza un mensaje de alerta. «Comprar férulas de descarga por internet es muy peligroso y causan auténticos estragos. La venta online es un problema. Estamos muy preocupados. Hay muchas que se venden sin supervisión y causan mucho daño».

Los dentistas de León advierten de los graves riesgos que corre la población cuando adquiere tratamientos dentales fuera del circuito sanitario. Con motivo de su patrona, Santa Apolonia, el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de León, Francisco José García Lorente, señaló que se adquieren alineadores dentales o férulas de descarga sin diagnósticos y de los riesgos de tratamientos de ortodoncia sin seguimiento sanitario y reclama una regulación «ya» de la publicidad sanitaria en España por su contenido sensible y su impacto directo en la salud de los ciudadanos.

Mujeres jóvenes

Aunque se desconocen las causas, el bruxismo afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes. «Hay muchas dudas de las causas, los factores son múltiples», asegura este especialista que también descarta esta afectación en los niños pequeños.

Prohibido masticar chicles

Aliviar los síntomas de bruxismo no es fácil. Francisco José Lorente enumera la fisioterapia y las técnicas de autocuidado, como una dieta blanca y no masticar chicles. «Los chicles están prohibidos», asegura. Tampoco es recomendable abrir la boca en exceso, morder los lapiceros, los bolígrafos o las uñas.También alivia la relajación muscular, que pueden ayudar a reducir la tensión en los músculos de la mandíbula y disminuir la frecuencia del bruxismo. Lorente aconseja evitar el consumo de cafeína y alcohol, especialmente por la tarde y antes de acostarse, para reducir el riesgo de rechinar los dientes durante la noche.

«Está totalmente desaconsejado abrir mucho la boca, por eso se recomienda dieta blanda, para no tener que dar fuertes bocados con la boca abierta a un bocadillo, por ejemplo, o masticar alimentos duros. Masticar chicle o cosas duras puede aumentar la tensión en los músculos de la mandíbula y empeorar el bruxismo. Intenta evitar estos hábitos y opta por alimentos más blandos y fáciles de masticar». Postura corporalUna buena postura corporal evita que a mandíbula se descoloque y con los ejercicios suaves de estiramiento y fortalecimiento de los músculos faciales se puede aliviar la tensión y mejorar la circulación sanguínea en la mandíbula. Los dentistas aconsejan no ignorar el bruxismo, ya uqe puede tener consecuencias graves para la salud de la boca y la calidad de vida. Si el dolor es muy intenso, el dentista valorará la necesidad de tomar antiinflamatorios o de aplicar frío a la zona, para aliviar los síntomas.