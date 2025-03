Amidown reclama apoyos para el envejecimiento

Cada vez nacen menos bebés con síndrome de Down. «Las pruebas prenatales son eficaces», destaca la presidenta de Amidown León, Mamen Pardo, que se centra en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en reivindicar la normalidad en la vida de las personas que nacen con un cromosoma adicional. «Son personas que piensan, que sienten y demuestran sus emociones». Y también envejecen. Como sus familias.

Al trabajo que la asociación ha realizado hasta ahora para la incorporación laboral —trece trabajan ya en empresas ordinarias—y las habilidades para una vida independiente, se suma en este contexto social el reto de los cuidados en el envejecimiento. «El mayor que tenemos en la asociación tiene 45 años y siente los cambios que se producen en su cuerpo, que son más rápidos que en el resto de la población. Hay que explicarles lo que pasa para que lo asuman, pero necesitamos que tengan en la vejez una atención especializada. No tienen edad para ir a una residencia de mayores, que además no están familiarizados con el síndrome de Down, pero necesitan un espacio». La directiva ya está en conversaciones con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León para trasladarles la necesidad de atención que se plantea para las personas con síndrome de Down en la edad adulta. «En la asociación tenemos menores de 2 años hasta los 45. La mayoría están en el rango de edad entre 14 y 30 años».

Durante el acto oficial, al que asistieron representantes políticos y sociales, se entregó el Martillo Solidario 2025 a la Cultura y Deportiva Leonesa, que recogió Goyo Chamorro.

Bajo el lema Tan como tú, se reivindicó «la normalidad de la vida cotidiana», como recordó la presidenta de la asociación. El alcalde de León, José Antonio Diez, revindicó «investigación, atención temprana, inclusión educativa, inclusión laboral, más residencias para la tercera edad de las personas con discapacidad o facilidades para el trabajo y el desarrollo de una vida plena».