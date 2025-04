Carlos Carrera, el enfermeo influencer en León: «Enfermería no está unida para mejorar»

Apatía por el trabajo, estado de ánimo afectado y mala calidad del sueño. Estos son los síntomas de alarma que evidencian la desmotivación del personal de enfermería que trabaja en un sistema «que aprieta mucho, pero no mejora las condiciones laborales». El evento Liderazgo en Enfermería: Inspirando el cambio a través del compromiso y el conocimiento organizado ayer en León por la Facultad HM de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, contó una conferencia a cargo de Carlos Carrera (@carlosenfermero), reconocido influencer, enfermero de la Gerencia de Salud de Lanzarote y autor del libro Conoce para cuidar. «Las malas condiciones laborales provoca la emigración de las enfermeras a otros países y el sistema no da esa reciprocidad al personal par sentirse realizado. Con formación y buena disciplina se puede mejorar la salud de los pacientes, lo que hacemos repercute en la población», explica ese profesional que reconoce «a los grandes profesionales que hay en España con los recursos que tenemos y nos damos cuenta de ello cuando estamos al lado del paciente. La desmotivación puede repercutir en la calidad asistencial».

Todo lo que repercute en el personal sanitario tiene una repercusión directa en el trabajo diario y en la salud de los pacientes.»Nuestro trabajo va de la vida de la gente», argumenta.

A través de su experiencia abordó asuntos esenciales para la profesión como la importancia de saber guiar equipos y mejorar la atención, el papel que juega la ética y dedicación en el compromiso de las enfermeras, la necesidad de contar con formación continua como motor de cambio o cómo se puede influir positivamente en el entorno sanitario. «El profesional debe ampliar su campo de opción, no solo a trabajar en el hospital. La enfermería está evolucionando y, junto a la inteligencia artificial y otros puestos de trabajo se amplían las opciones en las que trabajar», por lo que apuesta por mirar a otros sectores que no sean el sistema público, como la docencia, enfermería de trabajo en empresas, aseguradoras o redes sociales «que es a lo que yo me dedico».

Otra opción de empleo es que «nosotros, como profesionales, veamos que lo que estamos haciendo tiene un significado porque lo que se ha demostrado es que una de las cosas que más desmotiva a la gente es levantarse sin una repercusión en la sociedad». Y la tercera, «y para mí más importante» es la desunión de la profesión. «Es una profesión muy competitiva y nos falta la unión para exigir y mejorar el sistema».

Pidió a los colegios de Enfermería apostar más por la formación y la carrera profesional. «Les pediría más de soporte legal», aunque señala a los sindicatos como los mayores responsables de que «no estén cambiando las cosas como deberían. Son pequeños cambios para que los trabajadores estén a gusto y no se consiguen, entre otras cosas porque los hospitales están llenos de sustitutos».

