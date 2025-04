El Caule gasta 13.000 bolsas de sangre para 4.500 pacientes al año

El servicio de Transfusión de Sangre del Hospital de León tiene una reserva mínima pactada con el Centro de Hemoterapia de Donación de Castilla y León para mantener las necesidades diarias de hematíes, de plasma y de plaqueta para un stock que garantice la transfusión diaria de 177 bolsas de sangre (un mínimo de 70 concentrados de hematíes A+, 60 de hematíes 0+, 20 0-, 20 B+, 16 A-, 5 AB+, 4 B-y 2 AB-). La congelación del plasma permite disponer de unas 50 unidades y entre 10-12 unidades de plaquetas. Cada año, 4.500 pacientes leoneses necesitan 13.000 bolsas de sangre donada para que puedan mantener su salud.

Las necesidades aumentan y en determinadas épocas del año, sobre todo las que coinciden con las vacaciones, las reservas disminuyen y ponen en riesgo operaciones quirúrgicas programadas. Para hacer frente a la Semana Santa, el Hospital de León acoge un maratón de dos días. En la primera jornada de este lunes se acercaron a donar 51 personas, pero pudieron hacerlo 41. «Un éxito», según el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Martín Manceñido.

«Diariamente, el hematólogo responsable actualiza datos transfundidos del día anterior y solicita al Chemcyl el envío de unidades para completar nuestro stock y garantizar la reserva sanguínea. La solicitud la hacemos informáticamente a través de un programa de gestión de sangre. Posteriormente, en horario de tarde nos llega al servicio lo solicitado en transporte y con control de temperatura adecuada para cada componente sanguíneo», explica la jefa de sección del Servicio de Transfusión Hematología y Hemoterapia del Caule, Julia Vidán Estévez. «En periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa, puentes o verano, el número de donaciones baja en ocasiones drásticamente y no nos llega lo solicitado, por lo que debemos de gestionar nuestro stock llegando incluso a suspender cirugías programadas», asegura Julia Vidán. En las últimas semanas, hay carencia de hematíes A+, 0+ y 0— , aunque de momento no se ha llegado al límite de suspender cirugías, «pero sí que hemos bajado el stock del que disponemos. En la misma semana se dan días en los que no disponemos del stock completo con días que sí. Lo que observamos es que en las últimas campañas de donación que se están llevando a cabo como la que tenemos ahora en nuestro hospital de Maratón de Donación son efectivas de ahí que tengamos días con reserva garantizada».

Cada día se transfunden una media entre 40-50 unidades de hematíes. «Es algo variable por días; los fines de semana no se operan quirófanos programados, hay consultas que van asociadas a transfusión determinados días de la semana…. Para hacernos una idea global diremos que el año pasado se transfundieron cerca de 13.000 unidades a unos 4500 pacientes. El grueso de los pacientes a los que se transfunde son nuestros pacientes hematológicos, seguidos de pacientes sangrantes del servicio de digestivo, pacientes oncológicos, pacientes en hemodiálisis y después ya pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de cirugía cardiaca, urología, traumatología y ginecología».

Optimización

En el servicio de Transfusión trabajan tres hematólogos, 16 enfermeras y una supervisora. «Además de la gestión del stock de sangre diario, realizamos consultas de optimización de hemoglobina a pacientes de cirugía programada del servicio de Traumatología. Tenemos un programa de autotransfusión que permite al paciente donar su propia sangre para su intervención quirúrgica por si la fuera a necesitar. En la consulta también atendemos a pacientes y gestantes aloinmunizados; pacientes que pueden necesitar una sangre procedente de un donante concreto; hacemos diferentes tratamientos de aféresis: eritroaféresis, granulocitaferesis y plasmaféresis. Realizamos recogida mediante aféresis de progenitores hematopoyético y posterior criopreservación para realizar trasplante autólogo de médula ósea. El año pasado se hicieron 28 trasplantes de médula en nuestro hospital. Estos pacientes necesitan múltiples transfusiones sobre todo de hematíes y plaquetas en su post trasplante inmediato»

El servicio se encarga de garantizar la seguridad en todo el procedimiento. «Colaboramos con el Ministerio de Sanidad en el programa de hemovigilancia reportando las reacciones de nuestros pacientes y garantizando la seguridad transfusional. Nuestro servicio se encuentra en estos momentos certificados por la norma ISO 9001: 2015 ya desde 2007; por la norma UNE 179.003 desde marzo de 2024 de seguridad del paciente y estos años hemos sido acreditados por la certificación CAT que es un certificado de calidad de las prestaciones en medicina transfusional y terapia celular".

«La caída de las reservas de sangre en periodos de vacaciones ha llegado a suspender operaciones quirúrgicas»